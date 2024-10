Gutić: Rezultati popisa ključni za buduće politike

Podgorica, (MINA) – Statistički podaci popisa stanovništva predstavljaju ključni resurs za oblikovanje politika koje će direktno uticati na život građana, kazao je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić.

On je, u objavi na mreži X, naglasio da će Vlada sa posebnom pažnjom pratiti svaku promjenu u demografskim trendovima.

“Rezultati popisa omogućiće bolje razumijevanje geografskog rasporeda stanovništva, stepena razvijenosti regija, nivoa siromaštva, kao i dostupnost obrazovanja, zdravstva, kulture i pravde”, naveo je Gutić.

Prema njegovim riječima, te analize postaće osnova svih politika Vlade u narednom periodu.

Gutić je rekao da je Vlada dala dodatni značaj praćenju procesa uključivanjem demografije u Ministarstvo.

On je istakao da će konkretne aktivnosti, zasnovane na rezultatima popisa, biti vidljive već u budžetu za sljedeću godinu, čime će se, kako je naveo, unaprijediti strateški pristup demografskim pitanjima.

