Gutić: Nijesmo zadovoljni rezultatom u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) nije zadovoljna rezultatom na vanrednim izborima u Podgorici, kazao je potpredsjednik te partije Damir Gutić i dodao da je njihov cilj bio parlamentarni status.

Gutić je Televiziji Crne Gore rekao da na osnovu preliminarnih rezultata nijesu zadovoljni brojkama.

„Naš osnovni cilj je bio da potvrdimo parlamentarni status, međutim to ovog puta nijesmo uspjeli. Sigurni smo da ćemo to uraditi naredni put“, rekao je Gutić.

On je zahvalio biračima koji su podržali BS.

„Nadam se da ćemo opravdati njihovo očekivanje u nekom budućem periodu. Čestitke drugim učesnicima. BS će znati da odgovori na svaki izazov pa i na ovaj“, kazao je Gutić.

