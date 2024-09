Gutereš: Crna Gora uspješno napreduje ka implementaciji ciljeva održivog razvoja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora uspješno napreduje ka implementaciji ciljeva održivog razvoja, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš.

Iz Vlade je saopšteno da se potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, Filip Ivanović, u sklopu radne posjete Njujorku povodom održavanja generalne debate 79. zasijedanja Generalne skupštine UN-a, u subotu sastao sa Guterešom.

Gutereš je zahvalio Crnoj Gori na podršci koju pruža ideji multilateralizma i sistemu UN-a.

“Imajući u vidu aktuelne izazove sa kojima se suočava savremeni svijet, posebno imajući na umu agresiju Rusije na Ukrajinu, ratove u Gazi i Sudanu, i rastući uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet, Gutereš je istakao da Crna Gora uspješno napreduje ka implementaciji ciljeva održivog razvoja”, kaže se u saopšptenju.

Ivanović je naglasio da Crna Gora izuzetno vrednuje saradnju sa UN-om i da u sklopu svojih diplomatskih aktivnosti baštini i promoviše vrijednosti UN-a i multilateralizma.

On je dodao da je za male zemlje posebno važna aktivnost u okviru sistema UN-a.

Ivanović je, kako se navodi, upoznao Gutereša sa aktuelnim momentom u procesu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), ističući komplementarnost procesa pristupanja Uniji i zajedničkih razvojnih projekata koje Crna Gora radi sa UN-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS