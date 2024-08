Granična policija u Ulcinju zaplijenila rezani duvan

Podgorica, (MINA) – Službenici policije zaplijenili su u Ulcinju rezani duvan i podnijeli krivičnu prijavu protiv državljanina Albanije X.H. (43), osumnjičenog za krijumčarenje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je krivična prijava protiv X.H. podnijeta po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju.

„Službenici Stanice granične policije su u Kravarima, u Ulcinju, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju krijumčarenja rezanog duvana iz Albanije u Crnu Goru, u blizini granične linije kontrolisali X.H. iz Skadra“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je X.H. gurao kolica u kojima su se nalazila tri veća pvc pakovanja rezanog duvana.

„Širim pregledom lica mjesta policijski službenici su pronašli još tri slična pvc pakovanja u kojima se nalazio rezani duvan ukupne težine oko 92,9 kilograma“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS