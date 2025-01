Građani se okupljaju na protestu ispred zgrade MUP-a

Podgorica, (MINA) – Građani su počeli da se okupljaju ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Podgorici, na protestu koji neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” organizuje povodom tragedije na Cetinju.

Na transparentima koji su okačeni na ogradu ispred MUP-a piše “Ostavka je minimum odgovornosti”, “Resor, ne rezort”, Tuga, revolt, bijes, nema nazad”, “Crna i napaćena gora”.

Iz grupe „Kamo Śutra?“ najavili su da će i sa večerašnjeg protesta zatražiti ostavku ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Oni su ranije saopštili da su odbili poziv premijera Milojka Spajića na sastanak na kojem bi razgovarali o zahtjevima sa protesta održanog 5. januara.

Kako je najavljeno, večerašnji protest će početi u 19 sati i 30 minuta ispred MUP-a, a pola sata kasnije okupljeni će šetnjom otići do zgrade Vlade.

Zbog protesta su zatvoreni bulevari Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, kao i ulica Karađorđeva.

Iz grupe “Kamo Śutra?” su istakli da je to miran i dostojanstven protest i zamolili sve građane da se suzdrže od bilo kojeg oblika nasilja – verbalnog, fizičkog, psihičkog.

“Što se takođe odnosi i na riječi/rečenice koje će biti ispisane na transparentima. Hvala vam što smo zajedno u borbi protiv svih oblika nasilja”, naveli su iz grupe “Kamo Śutra?”.

Na prethodnom protestu koji je organizovala grupa „Kamo Śutra?“ saopšteno je da je, pored ostavki Šaranovića i Bečića, jedan od zahtjeva demilitarizacija društva i oduzimanje oružja, uz revidiranje svih dozvola koje su izdate u proteklom periodu.

Treći zahtjev iznijet na tom protestu odnosi se na uspostavljanje policije u zajednici, a četvrti se tiče ponovnog uvođenja građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Zatraženo je i proglašenje moratorijuma na izdavanje novih dozvola za oružje do izmjena Zakona o oružju, kao i onemogućavanje zakonite kupovine oružja bez prethodne dozvole za držanje oružja.

Sa protesta je zatraženo i pooštravanje uslova za držanje oružja, veća kontrola streljačkih klubova koji građanima izdaju fiktivne potvrde kako bi lakše dobijali dozvole, kao i uvođenje visokog mjesečnog poreza na posjedovanje i držanje oružja.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

