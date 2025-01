Građani se okupljaju ispred zgrade MUP-a

Podgorica, (MINA) – Građani su počeli da se okupljaju ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Podgorici, gdje je za 19 sati i 30 minuta najavljen protest povodom tragedije na Cetinju, u kojoj je ubijeno 12 osoba, među kojima i dvoje djece.

Protest organizuje neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“, koja je ranije danas organizovala i okupljanje Cetinju, gdje su građani ispred spomenika Lovćenska vila dvanaestominutnom ćutnjom odali počast stradalima.

Okupljeni ispred zgrade MUP-a nose transparentne „Bečiću, Šaranoviću, Šćepanoviću, ajte polako”, “Ostavka je minimum odgovornosti”, Normalan život?”, “Studenti protiv nasilja”.

Organizatori su ranije saopštili da će na protestu u Podgorici biti zatražene ostavke ministra unutrašnih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Sa protesta će biti zatražena i demilitarilizacija društva, oduzimanje i uništavanje svog ilegalnog i skrivenog oružja.

Učesnici protesta će zatražiti i revidiranje svih dodijeljenih dozvola za posjedovanje oružja kroz policijsku provjeru osoba koje posjeduju oružje i kroz ozbiljne, a ne samo fomalne, psihijatrijske i druge ljekarske i psihološke preglede na godišnjem nivou.

Kako su rekli iz neformalne grupe studenata „Kamo sjutra?“, treći zahtjev se odnosi na uspostavljanje policije u zajednici i promjenu pristupa policije prema građanima i građankama, a četvrti na povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Iz grupe studenata „Kamo sjutra?“ su kazali da se pridružuju i zahtjevima Akcije za ljudska prava i Centra za ženska prava koji se, između ostalog, odnose na proglašenje moratorijuma na izdavanje dozvola za posjedovanje oružja do izmjene Zakona o oružju.

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, u kojem se nalazi zgrada MUP-a, zatvoren je za saobraćaj.

