Građani se okupljaju ispred zgrade MUP-a

Podgorica, (MINA) – Građani su počeli da se okupljaju ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Podgorici, na protestu koji neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” organizuje povodom tragedije na Cetinju.

Okupljeni nose transparente „Tuga, revolt, bijes, nema nazad“, „Normalan život?“, „Mir je naša racija“, “Crna i napaćena Gora”, “Ostavka je minumum odgovornosti”, “Resor ne rezort”.

Nakon skupa ispred zgrade MUP-a, predviđena je protestna šetnja do Skupštine Crne Gore.

Studenti, između ostalog, traže ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Zahtjeva se i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, a zatražena je i reforma sistema funkcionisanja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama.

Jedan od zahtjeva je poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Predstavnik “Kamo Śutra?” Milo Perović poručio je ranije da studenti neće odustati od protesta sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi povodom tragedije na Cetinju.

On je kazao da je grupa „Kamo Śutra?” beskopromisna po pitanju zahtjeva.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

