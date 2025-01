Građani da budu oprezni zbog klikbejt kampanja s lažnim vijestima

Podgorica, (MINA) – Uprava policije registrovala je veći broj oglašavanja koje se pojavljuju na lažnim portalima i apelovala na građane da budu oprezni i provjere izvore informacije prije nego što im povjeruju.

Iz Uprave policije kazali su da su registrovali veći broj oglašavanja, tzv. Advertisements, koje se pojavljuju na lažnim portalima, a koriste vizuelni identitet poznatih portala za informisanje.

Na tim lažnim portalima, kako se dodaje, nepoznata osoba je uz upotrebu tehnologije vještačke inteligencije generisala lažne vijesti i navodne objave javnih ličnosti iz Crne Gore.

„A koje, sprovođenjem tzv. klikbejt /clickbait/ kampanje u konačnom imaju za cilj upućivanje korisnika društvenih mreža na druge web stranice“, dodaje se u saopštenju.

Pojašnjava se da klikbejt kampanje s lažnim vijestima i dezinformacijama koriste senzacionalističke naslove, objave i privlačne fotografije kako bi zainteresovale korisnike da kliknu na njih, često vodeći ih na web stranice sa neprovjerenim ili potpuno lažnim sadržajem.

Iz policije upozoravaju da klikbejt kampanje sa lažnim vijestima mogu ozbiljno ugrožavati javno mnjenje, narušiti povjerenje u medije i društvene platforme, i čak imati štetne posljedice po mentalno zdravlje korisnika.

Oni su apelovali na sve korisnike interneta da budu oprezni i da provjere izvore informacija prije nego što im povjeruju.

„Kao zajednica, imamo odgovornost da udružimo snage u borbi protiv širenja klikbejt kampanja s lažnim vijestima i da zajedno promovišemo tačne i pouzdane informacije“, navodi se u saopštenju.

Poručuje se da se samo na taj način može očuvati integritet javnog prostora i osigurati da društvo napreduje na temeljima istinitih i provjerenih informacija.

