Govor mržnje nakon tragedije na Cetinju se ne smije ignorisati

Podgorica, (MINA) – Govor mržnje nakon tragedije koja se dogodila na Cetinju ne smije se ignorisati, poručili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT) i apelovali na političke lidere, medije i građansko društvo da prepoznaju svoju ulogu u smirivanju tenzija i promovisanju dijaloga.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da najoštrije osuđuje talas govora mržnje koji je uslijedio nakon tragičnih događaja na Cetinju.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević rekla je da dehumanizacija, manipulacije i lažni narativi, koji su preplavili tabloidne i desničarske medije i društvene mreže, predstavljaju ozbiljan udar na osnovne vrijednosti društva.

Ona je navela da se, umjesto solidarnosti i saosjećanja, svjedoči bezočnom iskorišćavanju tragedije za raspirivanje mržnje i dodatnu destabilizaciju zajednice.

„I kako s jedne strane treba pohvaliti ono malo medija koji drže do profesionalnih standarda za veoma korektno izvještavanje o ovom slučaju, tako su sa druge strane ekstremni političari, tabloidni komentatori i organizovane botovske mreže upustili u beskrupulozno raspirivanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti, koristeći tragediju kao sredstvo za širenje mržnje“, kaže se u saopštenju.

Kovačević je rekla da se svjedoči kolektivnom okrivljavanju građana Cetinja.

„Koji su targetirani diskriminatornim, mrzilačkim, dehumanizujućim narativima, koji cijelu jednu zajednicu označavaju dijagnozama i kletvama iz nacionalističkih mitova“, navela je Kovačević.

Prema njenim riječima, reakcije političara bile su selektivne, stranački obojene i lišene istinskog poziva na smirivanje tenzija.

„Dok su osuđivali protivničke strane, istovremeno su prećutno podržavali, ili ignorisali govor mržnje iz redova svojih pristalica“, dodala je Kovačević.

Kako je ocijenila, Uprava policije i Tužilaštvo dodatno su doprinijeli ovom problemu nedjelovanjem i zakašnjelim saopštenjima o “preduzimanju mjera i radnji”, bez dovoljno informacija o konkretno preduzetim aktivnostima.

„Ako svi vide govor mržnje prije i bolje od onih koji su najpozvaniji da ga sankcionišu, onda to ukazuje na ozbiljne propuste u funkcionisanju sistema“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Kovačević, godine nekažnjivosti za govor mržnje u Crnoj Gori stvorile su okruženje u kojem su takvi ispadi postali svakodnevni i društveno prihvatljivi.

Ona je podsjetila da Ustav Crne Gore u članu 7 jasno zabranjuje izazivanje, ili podsticanje mržnje po bilo kom osnovu.

„Međutim, njegova dosljedna neprimjena dovela je do toga da smo kao društvo izdali vlastiti Ustav“, kazala je Kovačević.

Zakonski okvir, kako je navela, predviđa sankcije za javno podsticanje nasilja ili mržnje, ali nesprovođenje tih odredbi ukazuje na institucionalnu paralizu ili, još gore, politički motivisano ignorisanje.

Kovačević je rekla da takvo stanje vodi ka daljoj radikalizaciji društva.

„Pozivamo sve nadležne institucije – policiju, tužilaštvo i sudstvo – da konačno preuzmu odgovornost i pokažu da zakon vrijedi za sve. Izazivanje vjerske i nacionalne mržnje mora izaći iz zone nekažnjivosti“, navodi se u saopštenju.

Kovačević je istakla da svaki incident mora biti dokumentovan, istražen i procesuiran u skladu sa zakonom.

„Takođe, apelujemo na političke lidere, medije i građansko društvo da prepoznaju svoju ulogu u smirivanju tenzija i promovisanju dijaloga“, navela je Kovačević.

CDT će, kako je rekla, ovo pitanje pokrenuti u okviru Nacionalnog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, i pokušati da usmjeri rad državnih organa ka odlučnijem, hrabrijem i stručnijem suprotstavljanju tim pojavama.

„Nažalost, naši državni organi sve češće oportuno žmure na činjenicu da sloboda govora nije apsolutna, ona prestaje tamo gdje počinje širenje mržnje i ugrožavanje drugih“, kaže se u saopštenju.

