Gorčević: Više poglavlja spremno za zatvaranje u decembru

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore i Ministarstvo evropskih poslova (MEP) pripremaju određena poglavlja za zatvaranje u decembru, u toku mađarskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU), saopštila je resorna ministarka Maida Gorčević.

Ona se, kako je saopšteno iz MEP-a, sastala danas, na marginama Globsec Foruma u Pragu, sa državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Ujedinjenog Kraljevstva Stivenom Dautijem i državnim sekretarom u Ministarstvu za evropske poslove Švedske, Kristijanom Danijelsonom.

Gorčević je rekla da je zatvaranje pregovora do 2026. godine ambiciozan, ali izvodljiv plan.

“Pred nama je mnogo posla kako bi se sprovele sve neophodne reforme u Crnoj Gori, a takođe očekujemo i nastavak podrške EU institucija i svih država članica“, kazala je Gorčević.

Ona je saopštila da crnogorska Vlada i MEP pripremaju određena poglavlja za zatvaranje u decembru, u toku mađarskog predsjedavanja Savjetom EU.

Kako je kazala, poglavlja koja su najbliža zatvaranju su 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informatičko društvo i mediji, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

„Privremenim zatvaranjem poglavlja 31, Crna Gora će zatvoriti i klaster 6 – Vanjski odnosi, što bi ujedno bio i prvi put da neka država zatvori klaster u skladu sa novom metodologijom“, objasnila je Gorčević.

Dauti je rekao da je jedan od ključnih prioriteta nove Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, i posebno njegovog resora, veća uključenost u regionu Zapadnog Balkana.

On je kazao da je Ujedinjeno Kraljevstvo na raspolaganju Crnoj Gori za svaku podršku i ponudio saradnju u oblastima odbrane, bezbjednosti, borbe protiv dezinformacija, trgovine ljudima i nelegalnih migracija.

Danijelson je kazao da je pred Crnom Gorom još mnogo posla, ali da sve reforme koje državu očekuju u krajnjem imaju za cilj bolji kvalitet života crnogorskih građana.

„Crna Gora je napravila veliki pomak kad je evropska integracija u pitanju, pokazala da se vrednuju rezultati i da samo na osnovu ostvarenih reformi može da se ide naprijed, što i jeste cilj principa regate koji Evropska komisija zagovara“, poručio je Danijelson.

