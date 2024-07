Gorčević: Odreći se istine o prošlosti, znači odustati od budućnosti

Podgorica, (MINA) – Godišnjice genocida u Srebrenici moraju biti prilika za sjećanje i istinu, jer odreći se istine o prošlosti, znači odustati od budućnosti oslobođene strepnje da se istovjetno može ponoviti, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Delegacija Vlade Crne Gore, koju čine Gorčević, ministarke rada i socijalnog staranja i prosvjete, nauke i inovacija, Naida Nišić i Anđela Jakšić Stojanović, kao i državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Božović, prisustvovala je obilježavanju 11. jula – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici.

Gorčević je, u obraćanju u Memorijalnom centru Potočari na komemoraciji žrtvama genocida, rekla da kao Bošnjakinja iz Crne Gore, ali i kao majka i čovjek, žali što istorija nije zabilježila drugi slijed događaja.

“Žalim što među onima koji su morali biti prijatelji i komšije nije bilo dovoljno ljudi i što razum nije nadvladao zlokobnost nauma čije su posljedice nepovratne”, kazala je Gorčević.

Ona je, u ime Crne Gore, izrazila najdublje saosjećanje sa porodicama žrtava i poštovanje svima koji istrajavaju u težnji da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi.

Gorčević je poručila da 29 godina nije bilo dovoljno da sve žrtve genocida budu dostojanstveno pokopane i ispraćene na vječni počinak.

Kako je dodala, taj najveći ratni zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, svjedoči o bezgraničnosti ljudske svireposti i okrutnosti kada politika mržnje otruje društvo.

“Zato, godišnjice ovog masakra moraju biti prilika za sjećanje i istinu”, poručila je Gorčević.

Kako je istakla, odreći se istine o prošlosti, znači odustati od budućnosti oslobođene strepnje da se istovjetno može ponoviti.

“A bezbrižnu budućnost možemo temeljiti jedino na odlučnom suprotstavljanju i dalje žilavim, ali na sreću nepopularnim, idejama o nadmoći svog ili inferiornosti drugih naroda, idejama koje insistiraju na etnički homogenom društvu i iluzijama da je mir precijenjen, a rat svrsishodan”, navela je Gorčević.

Ona je rekla da je u sumornoj svakodnevici, u kojoj ljudska i dječja ratna stradanja po svijetu selektivno zavrjeđuju samilost u zavisnosti od teritorije na kojoj se nalaze, izazov iznaći osnovu za optimizam.

“Ali da ne možemo i u najmračnijem naći nešto svijetlo, živjeti ne bi vrijedilo”, poručila je Gorčević.

U Potočarima je danas obilježena 29. godišnjica genocida nad Bošnjacima Srebrenice i ukopano je još 14 identifikovanih žrtava genocida.

