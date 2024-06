Gorčević: Nepotpisivanje zakona ne može ugroziti IBAR

Podgorica, (MINA) – Eventualno nepotpisivanje zakona koji su sinoć usvojeni u parlamentu ne ugrožava dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je u Dnevniku Televizije Crne Gore kazala da je sinoć iz parlamenta poslata poruka da Crna Gora želi da vidi sebe kao sljedeću članicu Evropske unije (EU).

Prema njenim riječima, sada se očekuje dio koji se tiče diplomatije.

“Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) je prethodnih mjeseci imalo ključnu ulogu prilikom komunikacije sa našim evropskim partnerima, a u danima pred nama ta komunikacija će biti ubrzanija, ali i teža”, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da će MVP biti zaduženo da ubijedi svih 27 članica da glasaju za dobijanje IBAR-a na Međuvladinoj konferenciji.

Kako prenosi portal RTCG, Gorčević smatra da IBAR ne može biti ugrožen ukoliko predsjednik države Jakov Milatović ne potpiše zakone.

“Eventualno nepotpisivanje zakona ne ugrožava IBAR”, kazala je Gorčević.

Potpisivanje zakona je, kako je navela, formalno-ceremonijalnog karaktera.

„Tako da ukoliko se ne potpišu narednih dana, potpisaće se već nakon drugog seta glasanja. Ono što mogu jeste da izrazim žal što nemamo konsenzus na nivou tri predsjednika kada su EU integracije u pitanju”, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da će se krajem juna, kada je planirana Međuvladina konferencija, Vlada baviti svim poglavljima koja nijesu završena.

“Moram napomenuti da smo zatvorili samo tri poglavlja do sada, tako da nas očekuje veliki broj izazova u dijelu i finansija, eksperata i ljudskih kapaciteta, iz razloga što naša administracija nema veliki broj ljudi koji se bavi ovim dijelom”, dodala je Gorčević.

