Gorčević, Jakšić Stojanović i Nišić predstavljaće Vladu na komemoraciji u Potočarima

Podgorica, (MINA) – Ministarke evropskih polova, prosvjete, nauke i inovacija i rada i socijalnog staranja, Maida Gorčević, Anđela Jakšić Stojanović i Naida Nišić, biće u delegaciji Vlade Crne Gore na obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici.

To je saopšteno iz Vlade nakon telefonske sjednice.

Kako su kazali iz Vlade, u crnogorskoj delegaciji biće i državni sekretar Ministarstva evropskih poslova Bojan Božović i otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore u Bosni i Hercegovini, Satka Hajdarpašić.

U odluci se navodi da je Vlada dobila poziv od organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, da prisustvuje komemoraciji i dženazi u Potočarima.

Podsjeća se da je Crna Gora u julu 2009. godine usvojila Deklaraciju o prihvatanju Rezolucije Evopskog parlamenta (EP) o Srebrenici, kao jedna od prvih država koja je to učinila, nakon što je tu Rezoluciju usvojio EP.

Dodaje se da je Crna Gora 17. juna 2021. godine usvojila Rezoluciju o Srebrenici u kojoj se „potvrđuje da se genocid dogodio na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata u kojem je stradalo preko osam hiljada civila bošnjačke nacionalnosti“.

Rezolucija osuđuje pokušaje pripisivanja odgovornosti ili krivice srpskom, bošnjačkom, hrvatskom ili bilo kojem drugom narodu za genocid, zločine protiv čovječnosti ili druge zločine.

„Jer odgovornost može biti isključivo individualna, a nijedan narod ne može biti označen kao genocidan ili zločinački“, navodi se u Rezoluciji.

Delegacija Vlade će, kako se navodi u saopštenju, prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Potočarima, čime će Crna Gora, kao i do sada, odati počast žrtvama i njihovim porodicima i prenijeti poruku mira i saosjećanja sa svim nevinim stradalima.

Dodaje se da će delegacija ukazati na stav Crne Gore kojim se osuđuje genocid u Srebrenici i drugi ratni zločini počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije.

Kako su kazali iz Vlade, prisustvo komemoraciji u Potočarima predstavlja kontinuitet iskazivanja poštovanja žrtvama.

“I posvećenosti Crne Gore da da svoj puni doprinos očuvanju mira i pomirenja na Zapadnom Balkanu, kako se slični zločini ne bi ponovili“, dodaje se u odluci Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS