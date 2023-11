Gorčević: Izbor Resulbegovića važan za ispunjavanje privremenih mjerila

Podgorica, (MINA) – Izbor Faruka Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda važan je korak za ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je na društvenoj mreži X pozdravila odluku Skupštine da izborom Resulbegovića upotpuni sastav Ustavnog suda i obezbijedi njegovu punu funkcionalnost.

“Ovo je važan korak u pogledu ispunjavanja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24”, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da vjeruje u kapacitet parlamenta da prioritet da sprovođenju preostalih imenovanja u pravosuđu.

“Deblokada institucija preduslov je intenzivnih i kredibilnih reformi na putu ka Evropskoj uniji”, poručila je Gorčević.

