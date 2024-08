Gorčević: Crna Gora prekinula stagnaciju politike proširenja

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori su dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR) otvorena sva vrata kada je u pitanju pregovarački proces sa Evropskom unijom (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, (MEP), Gorčević se na marginama Globsec Foruma u Pragu sastanala sa kolegama iz EU institucija i država članica i informisala ih o napretku Crne Gore u procesu evropske integracije.

Ona se sastala sa ministrima vanjskih poslova Rumunije i Litvanije, Luminitom Odobesku i Gabrieliusom Landsbergisom, sprecijalnim predstavnikom EU za dijalog Srbije i Kosova i regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslavom Lajčakom i državnim sekretarom za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije, Markom Štucinom.

Gorčević je kazala da su dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR) Crnoj Gori otvorena sva vrata kada je pregovarački proces u pitanju.

Kako je istakla Gorčević, odgovornost i obaveza Vlade je da na krilima tog uspjeha uradi sve kako bi taj posao doveli do kraja.

„Imamo plan i spremni smo da do 2026. godine zatvorimo sva pregovaračka poglavlja i pripremimo Crnu Goru da postane 28. članica EU do 2028. godine“, poručila je Gorčević.

Ona je kazala da rade na pripremi poglavlja za zatvaranje u toku mađarskog predsjedavanja Savjetom EU, ali i na realizaciji mape puta do 2026. godine koju su pripremili sa kolegama iz Evropske komisije.

Odobesku je kazala da se Crna Gora doživljava kao predvodnica u procesu evropske integracije i da je pozitivan primjer za region Zapadnog Balkana, ali i za sve države kandidate.

„U ovom turbulentnom vremenu Crna Gora je šansa za EU da krene naprijed i pokaže da politika proširenja nije zamrla. Vi ste država koja u kratkom vremenskom periodu može da pokaže da je proširenje moguće“, poručila je Odobesku.

Landsbergis je, kako je saopšteno, podijelio iskustvo Litvanije u procesu pristupanja EU i ukazao na dobre poteze, ali i greške koje je ta država uradila na evropskom putu.

On je pohvalio stoprocentnu usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i odbrambenom politikom EU.

Landsbergis je istakao da proces mora da bude zasnovan na zaslugama i da se to odnosi na sve države kandidate.

“To je princip koji ne smijemo da izgubimo. Litvanija još ima svježe sjećanje na proces i institucionalnu memoriju jer ljudi koji su radili na procesu pristupanja EU i dalje rade u našim institucijama, zato želimo da vam ponudimo našu ekspertizu“, rekao je Landsbergis.

Lajčak je kazao da u EU postoji veoma pozitivna percepcija o Crnoj Gori i napretku koji je ostvarila.

On je rekao da je pred Crnom Gorom generacijska šansa, i da 44. Vlada može državu uvesti u EU.

“Možete uraditi mnogo dobrih stvari, ostanite na ovom kursu i nemojte dozvoliti da vas išta omete na ovom putu. Sve može da čeka osim EU integracije. Podredite sve tome“, poručio je Lajčak.

Štucin je podsjetio da već određeni vremenski period vlada stagnacija kad je u pitanju proširenje i da ni jedna država kandidat nije napravila značajan korak na putu ka EU.

To što je Crna Gora dobila IBAR i što će u decembru zatvoriti poglavlja je, prema njegovim riječima, veliki pomak naprijed ne samo za države kandidate nego i za Evropsku komisiju i EU u cjelini.

Gorčević u Pragu učestvuje na GLOBSEC forumu koji je ove godine okupio oko dvije hiljade učesnika iz preko 70 zemalja svijeta i govoriće na panelu „Put pred nama: Ključni prioriteti novog rukovodstva EU“.

