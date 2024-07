Glavni grad pokreće izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Podgorica, (MINA) – Glavni grad počeo je pripremu projekta koji se tiče izgradnje novog Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koji će se nalaziti u mirnoj oazi između Tološa i Mareze, kazao je zamjeniik gradonačelnice Podgorice, Luka Rakčević.

On je istakao da taj projekat doživljava prije svega kao moralnu, a tek onda kao zakonsku obavezu, koja se, kako je rekao, decenijama gurala ispod tepiha.

„Zbog toga smo uradili prvi, a suštinski najvažniji korak koji se tiče obezbjeđivanja lokacije budućeg Dnevnog centra“, naveo je Rakčević.

On je kazao da je od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine zvanično zatražio izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, kako bi krenuli sa pripremom projektne dokumentacije.

„To znači da će se Dnevni centar nalaziti u mirnoj oazi Podgorice, na putu između Tološa i Mareze, a u podnožju Veljeg brda na gradskim parcelama od preko 8,5 hiljada kvadrata na kojima se optimalno mogu planirati i smjestiti gotovo svi neophodni sadržaji koji novi Dnevni centar mora posjedovati”, istakao je Rakčević.

Prema njegovim riječima, projektna dokumentacija i glavni revidovani projekat trebalo bi da budu spremni već naredne godine, dok bi 2026. počela gradnja Dnevnog centra.

“Taj projekat nije samo građevinski poduhvat, ovo je simbol naše brige i saosjećanja prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, a koji su decenijama nevidljivi i prepušteni sebi samima”, kazao je Rakčević.

On je rekao da će pratiti sve faze tog projekta i uključiti stručnu javnost, nevladin i civilni sektor, jer je misija solidarnog i inkluzivnog grada njihova zajednička obaveza i dužnost.

„Vidimo se uskoro sa novim informacijama i koracima u ovom smislu, kako bi Podgorica u narednih nekoliko godina konačno dobila Dnevni centar kakav zaslužuje”, naveo je Rakčević.

Iz Glavnog grada su saopštili da će Dnevni centar biti opremljen najmodernijim sadržajima i da će u njemu svako biti tretiran sa dostojanstvom, brigom i uvažavanjem.

