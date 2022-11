Glasanje u Šavniku ponovo sljedeće nedjelje

Podgorica, (MINA) – Glasanje na dva biračka mjesta u Šavniku biće ponovljeno i naredne nedjelje.

Kako prenose Vijesti, Opštinska izborna komisija je donijela odluku da se prekine glasanje u Kruševicama, koje je bilo nastavljeno nakon prekida od oko 15 minuta, i da ono bude nastavljeno sljedeće sedmice.

Predsjednik biračkog odbora u Kruševicama Budimir Vukićević rekao je da ih je o toj odluci informisao predsjednik OIK-a Dušan Radanović.

Vukićević je ranije je kazao da je glasanje na tom biračkom mjestu nastavljeno.

On je rekao da je član biračkog odbora iz koalicije “Za budućnost Šavnika” Miloš Jauković pokušao da uništi glasačke listiće, ali da mu to nije pošlo za rukom.

Ranije danas prekinuto je glasanje i u zgradi Opštine Šavnik, sat i po nakon otvaranja tog biračkog mjesta.

Glasanje je prekinuto nakon što je članica biračkog odbora iz koalicije “Za budućnost Šavnika” Darka Ćosović precrtala je glasačke listiće.

Na tim biračkim mjestima je u prethodnih pet izbornih ciklusa, 23. i 30. oktobra, kao i 6, 13. i 20. novembra prekinuto glasanje, nakon što pojedini članovi biračkih odbora nijesu omogućili glasačima da ostvare svoje biračko pravo.

