Formiranje Operativnog tima OGP-a od ključne važnosti

Podgorica, (MINA) – Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) ima ključnu ulogu u implementaciji postojećeg i ko-kreiranju sljedećeg nacionalnog akcionog plana, i njegovo formiranje veoma je važno, poručeno je sa sastanka ministra javne uprave Maraša Dukaja sa predstavnicima Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je održao sastanak sa direktoricom kancelarije NDI-a Slavicom Biljarskom i višom programskom menadžerkom NDI-a Makom Mešveliani.

“Biljarska je istakla da je od ključne važnosti da se finalizuje formiranje Operativnog tima, koji igra ključnu ulogu u implementaciji postojećeg nacionalnog akcionog plana i ko-kreiranju sljedećeg akcionog plana“, navodi se u saopštenju.

Ona je naglasila značaj tog procesa i poručila da je NDI spreman da pruži tehničku pomoć i podijeli najbolje prakse kako bi se proces olakšao.

Sagovornici su se saglasili da je inicijativa OGP ključna i da joj treba posvetiti maksimalnu pažnju na svakom narednom koraku, kao i da treba proširivati saradnju u svim oblastima.

Iz MJU su rekli da je Dukaj upoznao sagovornike o radu tog Vladinog resora, sa posebnim osvrtom na jačanje OGP procesa i reformu javne uprave.

On je kazao da su promocija dobrih praksi zemalja članica OGP-a, organizovanje obuka, radionica i razmjena iskustava veoma važni.

“Zahvaljujući vašoj pomoći pri realizaciji i održavanju Radionice jačanja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva u Operativnom timu za praćenje realizacije nacionalnog akcionog plana u okviru OGP-a, uspjeli smo postići cilj da učesnicima radionice približimo osnovne ideje OGP-a“, rekao je Dukaj.

On je zahvalio NDI na pružanju tehničke podrške procesu donošenja i implementacije Nacionalnog akcionog plana 2023/2024. i naveo da očekuje da će državne institucije implementirati preuzete obaveze.

„Koristim današnji susret kao priliku da vam naglasim našu otvorenost za moguće brojne i raznolike projekte koji imaju za cilj jačanje transparentnosti, otvorenosti i inkluzivnosti u Crnoj Gori“, dodao je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS