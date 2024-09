Formirana vlast u Andrijevici, Ćulafić ostaje na čelu Opštine

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP), Demokratska Crna Gora, Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Pokret Evropa sad i građanska lista “Vasojevićki pokret – Ujedinjene”, potpisali su sporazum o vršenju vlasti u Andrijevici, saopšteno je iz SNP-a.

Oni su kazali da će na čelu opštine i dalje biti Željko Ćulafić.

Ćulafić je istakao da je današnje potpisivanje sporazuma dobar osnov za budući razvoj andrijevačke opštine.

On je rekao da je uvjeren da će svi potpisnici sporazuma ispuniti očekivanja građana.

“I da ćemo u narednom periodu svedočiti ubrzanom ekonomskom razvoju i prosperitetu ovog vasojevićkog kraja. Sve stranke potpisnice su se obavezale da će predano, složno, zajednički i najbolje raditi za dobrobit građana Andrijevice”, istakao je Ćulafić.

