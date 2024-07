Formiran međuresorni operativni tim

Podgorica, (MINA) – Međuresorni operativni tim, koji je formiran na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, proaktivno će djelovati na održavanju stabilne bezbjednosne situacije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog resora su kazali da će međuresorni operativni tim na dnevnom nivou koordinirati aktivnostima u cilju održavanja stabilne bezbjednosne situacije, sa posebnim akcentom na opštine Bar, Budva i Cetinje.

„Ovaj tim čine predstavnici Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbednost i Obavještajno-bezbjednosnog direktorata Ministarstva odbrane“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Šaranović, cijeneći bezbjednosnu situaciju i početak turističke sezone, Vijeću za nacionalnu bezbjednost predložio formiranje tog tima, čiji bi primarni zadataka bilo prikupljanje informacija, prije svega, operativne prirode.

„Kao i saradnja sa predstavnicima organa lokalne samouprave, a sve sa ciljem stvaranja još povoljnijeg stanja bezbjednosti za sve građane koji žive i borave u našoj državi“, dodaje se u saopštenju.

Kako su naveli iz MUP-a, njihov zajednički zadatak je da, kroz blisku saradnju, proaktivno djeluju, prikupljaju i analiziraju informacije operativne prirode i razvijaju i implementiraju planove kojima će se umanjiti bezbjednosni rizici tokom trajanja ljetnje turističke sezone.

