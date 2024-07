Formiraće odjeljenje za dječiju psihijatriju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, do kraja septembra, biće otvorena specijalizovana klinika u sklopu koje će biti formirano odjeljenje za dječiju psihijatriju, saopštili su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS).

Oni su kazali da je danas održan sastanak predstavnika MRSS, Ministarstva zdravlja, Kliničkog centra Crne Gore i Javne ustanove Dom „Mladost“, Bijela.

Na sastanku, kako se navodi, razgovaralo se o rješavanju pitanja koja se odnose na zbrinjavanje maloljetnika sa psihološkim problemima u adekvatne zdravstvene ustanove.

U Crnoj Gori će do kraja septembra tekuće godine, kako su saopštili učesnici sastanka, biti otvorena Specijalizovana klinika u sklopu koje će se formirati odjeljenje za dječiju psihijatriju.

„Maloljetnici koji se suočavaju sa problemima psihološke prirode, do otvaranja klinike liječiće se u nekoj od specijalizovanih ustanova u Beogradu, što je predviđeno kao prelazno rješenje za pojedinačne slučajeve“, rekli su iz MRSS.

