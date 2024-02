Prosvjetarima ponudili 15 odsto veće plate najkasnije do kraja septembra

Podgorica, (MINA) – Ministri prosvjete, nauka i inovacija i finansija, Anđela Jakšić Stojanović i Novica Vuković, predložili su izmjene Granskog kolektivnog ugovora (GKU) na način da prosvjetni radnici najkasnije do kraja trećeg kvartala ove godine dobiju povećanje neto zarada od minimum 15 odsto.

Oni su danas razgovarali sa predstavnicima Sindikata prosvjete Crne Gore (SPCG).

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju ministarstava prosvjete, nauke i inovacija i finansija, Jakšić Stojanović i Vuković su predložili izmjene GKU.

„Na način da prosvjetni radnici najkasnije do kraja trećeg kvartala ove godine dobiju povećanje neto zarada od minimum 15 odsto, a da se izmjenama GKU pristupi u što skorijem roku“, precizira se u saopštenju.

Ističe se da komisija koja bi za to bila nadležna može biti formirana već početkom naredne sedmice.

Kako se navodi, istovremeno će se raditi na izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru da bi se ispravile evidentne nelogičnosti i neusklađenosti u sistemu zarada, kako je i najavljeno iz resora finansija.

„Sagovornici su se usaglasili da je neophodno primijeniti održiva rješenja koja neće ugroziti funkcionisanje sistema, a sa druge strane će voditi do sistemskog unapređenja položaja prosvjetnih radnika u društvu, što je svim učesnicima u razgovoru i cilj“, zaključuje se u zajedničkom saopštenju ministarstava.

Iz SPCG su saopštili da je na sastanku dogovoreno da se formira Komisija koja bi radila na ispunjenju zahtjeva prosvjetnih radnika.

Prema njihovim riječima, dogovoreno je i da Komisija počne sa radom u ponedjeljak, kako bi se pronašlo neko kompromisno rješenje povodom povećanja zarada.

Iz Sindikata su kazali da je jedan od predloga predstavnika Vlade da se povećanje zarada prosvjetnih radnika odgodi za nekoliko mjeseci, a onda da bude retroaktivno isplaćeno.

„Predlog će biti razmotren, a konačnu odluku donijeće Glavni odbor Sindikata prosvjete u narednim danima“, ističe se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici SPCG-a su upoznali predstavnike Vlade da pripreme za štrajk prosvjetnih radnika uveliko teku, ali da su posvećeni dijalogu do poslednjeg trenutka.

