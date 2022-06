Finska i Švedska obogatiće kapacitete NATO-a

Podgorica, (MINA) – Finska i Švedska će, snagom njihovih demokratija i otpornošću prema raznim negativnim uticajima, obogatiti kapacitete NATO saveza, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, nakon NATO samita u Madridu, rekao da je najvažnija odluka koju je samit donio poziv Finskoj i Švedskoj da se pridruže NATO alijansi.

Đukanović je naveo da to smatra izuzetno važnim, posebno u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu.

“Ali generalno te dvije zemlje će ono što je snaga njihovih demokratija i njihova otpornost prema raznim negativnim uticajima, time će sigurno obogatiti kapacitete NATO saveza u narednom period”, kazao je Đukanović.

On je rekao da je za Crnu Goru i Zapadni Balkan vrlo važno da je region našao svoje mjesto u novom usvojenom Strateškom konceptu.

Kako je naveo Đukanović, Strateški koncept je dokument koji zapravo znači prilagođavanje NATO-a novoj bezbjednosnoj realnosti, i u tom dokumentu je Zapadni Balkan pronašao mjesto kao region od izuzetnog značaja za evropsku i evroatlansku stabilnost.

“Mislim da je to za nas jako važno da se prepoznaje značaj regiona i vjerujem da će to predsstavljati važan podsticaj vladama regiona i evropskoj i evroatlanskoj zajednici u regionu da u istrajnoj borbi za demokratizaciju i emancipaciju Zapadnog Balkana i konačno ostvarivanje cilja, a to je članstvo u evropskoj i evroatlanskoj porodici”, kazao je Đukanović.

On je dodao da vjeruje da to predstavlja jedinu pouzdanu formulu za očuvanje i učvršćivanje stabilnosti regiona i ekonomski i demokratski prosperitet.

Đukanović je kazao da je na samitu ponovljena jedinstvena i oštra osuda ruske agresije na Ukrajinu.

“I jednako tako postojana riješenost NATO-a da još izdašnijom pomoći Ukrajini doprinese daljoj odlučnoj odbrani Ukrajine, koja ne predstavlja samo odbranu slobode i nezavisnosti te zemlje nego zaista odbranu evropske bezbjednosti, stabilnosti i evroatlanskog sistema vrijednosti”, naveo je Đukanović.

Đukanović je ocijenio da je riječ o veoma uspješnom samitu, na kojem je, kako je kazao, demonstrirano puno jedinstvo Alijanse.

Uz to, kako je rekao, usvojene su odluke koje potvrđuju riješenost NATO saveza da ostane ključni činilac očuvanja mira i stabilnosti u svijetu.

Đukanović je kazao da su definisani zajednički, apsolutno jedinstveni odgovori na ključne izazove.

Definisan je, kako je dodao, odgovor na prijetnje koje dolaze iz Rusije, ali i na druge izazove, kao što je sajber i hibridno djelovanje, opasnost od terorizma, opasnost po bezbjednost hrane, kao i opasnost od klimatskih promjena.

Kako je naveo Đukanović, govoreno je vrlo promišljeno i jedinstveno i o ostalim izazovima poput izazova koje na geopolitičku scenu donosi Kina.

“Veoma je važno da smo prvi put na Samitu imali učešće naših Indo-pacifičkih partnera, tu su bili predstavnici Australije, Novog Zelanda, Japana i Republike Koreje”, kazao je Đukanović.

To, kako je naveo, govori da NATO djeluje vrlo aktivno i pokušava i uspijeva da svoje vrijednosti izmjesti iz tradicionalnog polja djelovanja tražeći partnere i van sadašnjeg prostora, koji mogu da doprinesu da se širom svijeta uspostave iste vrijednosti koje doprinose očuvanju globalne stabilnosti.

