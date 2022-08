Felten: Značajni pomaci u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napravila značajne pomake u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i ona pripada zajednici država koje baštine evropske i civilizacijske vrijednosti, rekao je ambasador Njemačke u Podgorici Peter Felten.

On je, na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem, kazao da Njemačku i Crnu Goru karakterišu odlični međudržavni odnosi.

Kako je saopšteno iz Kabineta Abazovića, Felten je istakao da je Crna Gora napravila značajne pomake u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

On je naveo da se nada da će Crna Gora završiti sve domaće zadatke u poglavljima 23 i 24, što će biti prepoznato i vrednovano od Berlina i Brisela.

Felten je istakao da je uvjeren da će samit u okviru Berlinskog procesa na nivou predsjednika vlada, čiji će domaćin biti njemački kancelar Olaf Šolc, biti održan na jesen.

On je, kako se navodi, naznačio važnost donošenja konkretnih projekata u okviru zajedničkog regionalnog tržišta, energetike i očuvanja životne sredine, kako bi građani Zapadnog Balkana osjetili opipljive rezultate.

Abazović je ocijenio da su odnosi između dvije države na veoma visokom nivou i da je Njemačka jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih partnera Crne Gore.

Prema njegovim riječima, podrška Njemačke na evropskom putu Crne Gore i te kako je značajna.

„Crna Gora vrijednosno pripada Zapadu i želi biti dio Evropske unije (EU). Iskreno se nadamo da ćemo tokom Vašeg mandata postići istorijske rezultate za našu državu“, naglasio je Abazović.

Kako je dodao, Crna Gora može biti savršen primjer da se proces proširenja održi živim.

Abazović je istakao da Crna Gora u potpunosti slijedi EU i NATO spoljnu i bezbjednosnu politiku, što je, kako je naveo, jasno dokazala u prethodnom periodu, naročito kroz odnos prema agresiji Rusije na Ukrajinu.

Abazović i Felten kazali su da su zadovoljni zbog najavljenog dolaska specijalnog predstavnika Njemačke za Zapadni Balkan Manuela Saracina početkom septembra, koji će dati dodatan impuls odnosima dvije države.

“Tokom razgovora razmijenili su mišljenja i o unutrašnjim političkim prilikama u državi, ali i važnosti njemačkih investicija za Crnu Goru, posebno u oblasti energetike”, rekli su iz Abazovićevog kabineta.

