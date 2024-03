Fejzić: Sveti mjesec provedimo u namazu i postu

Podgorica, (MINA) – Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić poželio je muslimanima i muslimankama da nastupajući sveti mjesec Ramazan provedu u namazu i postu.

“Povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana svim muslimanima i muslimankama želim da ovaj sveti mjesec provedu u namazu i postu“, objavio je Fejzić na društvenoj mreži X.

On im je poželio da „uzvišeni Alah primi njihove dove i da nas sve zajedno obaspe njegovom milošću“.

„Molim uzvišenog Alaha da nastupi mir u ovom mjesecu milosti na području čitave Palestine, prve kible muslimana, da nahrani gladne, izliječi bolesne, prihvati šehadet šehida i da se smiluje umrlim među njima”, naveo je Fejzić.

