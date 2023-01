Evropa sad: Ko bježi od izbora snosiće odgovornost

Podgorica, (MINA) – Izglasavanje sudija Ustavnog suda i skraćenje mandata Skupštini, kako bi se uspostavili uslovi za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, zajedno sa predsjedničkim, jedini je put za izlazak iz političke i institucionalne krize, poručili su iz pokreta Evropa sad.

Iz te partije pozvali su političke aktere koji, kako su kazali, izbjegavaju skraćenje mandata i vanredne parlamentarne izbore, da predlože građanima Crne Gore neko drugo održivo rješenje.

Kako su rekli iz pokreta Evropa sad, ukoliko ga ne bude, svako prolongiranje će biti jasno motivisano sitnom partijskom kalkulacijom, a ne državničkim i interesom građana da se kriza riješi.

“Zato, oni koji nemaju predlog, osim što imaju namjeru da bježe od jedinog racionalnog rješenja u vidu održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora, snosiće odgovornost za održavanje aktuelnog institucionalnog i političkog haosa u zemlji”, kaže se u saopštenju.

Iz pokreta Evropa sad ocijenili su da je nakon izglasavanja nepovjerenja 43. Vladi i neuspjelih pregovora u vezi sa formiranjem nove, jedini put za izlazak iz političke i institucionalne krize izglasavanje sudija Ustavnog suda i skraćenje mandata Skupštini.

“Stoga, pozivamo sve poslanike u Crnoj Gori da prekinu praksu prebacivanja odgovornosti i pristupe ozbiljno u ovom haotičnom momentu”, navodi se u saopštenju.

