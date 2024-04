Podgorica, (MINA) – EUROPOL i Crna Gora imaju otvorenu i neprekidnu operativnu saradnju, a nivo razmijenjenih informacija porastao je 25 odsto, kazala je izvršna direktorica EUROPOL-a Katrin De Bol.

Ona je u sjedištu EUROPOL-a razgovarala sa potpredsjednikom Vlade Aleksom Bečićem i ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem.

Iz Bečićevog kabineta rekli su da su sagovornici razgovarali o dosadašnjoj uspješnoj saradnji i daljim modalitetima za njeno operativno snaženje.

De Bol kazala je da je spremna da podrži Crnu Goru, da proširi i da učini sve za nastavak saradnje.

“Izuzetno sam zahvalna na unapređenju saradnje, koja se u ovom momentu bazira na obostranom povjerenju, na direktnoj, otvorenoj i neprekidnoj operativnoj saradnji, čemu ide u prilog i porast razmijenjenih podataka i informacija u procentu za 25 odsto”, rekla je De Bol.

Bečić je zahvalio De Bol i njenom timu na velikoj podršci i istinskom partnerskom odnosu.

“Impozantni rezultati koje postižemo na tom polju u prethodnim mjesecima, upravo je rezultat snažnog partnerstva i povjerenja koje postoji između bezbjednosnog sektora, tužilaštva i EUROPOL-a, gdje posebno ističem ogromnu ulogu Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva”, rekao je Bečić.

On je dodao da im je imperativ očuvanje i dalje unapređenje saradnje i povjerenja između bezbjednosnog sektora i tužilaštva, ali i crnogorskih institucija i EUROPOL-a.

“I nema tog pokušaja opstrukcije koji to može poremetiti. Nastavljamo odlučno i partnerski, čemu će svjedočiti nastavak konkretnih rezultata u narednim danima, nedjeljama i mjesecima”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, postignuti rezultati na tom polju su najbolja injekcija i za ubrzanje evropskog puta Crne Gore, kako bi 2028. godine postali 28. članica Evropske unije.

U saopštenju se navodi da su predmet razgovora bile i konkretne zajedničke aktivnosti koje se sprovode u borbi protiv transnacionalnog kriminala.

Dodaje se da je istaknuta i snažna partnerska podrška EUROPOL-a naporu koji Crna Gora ulaže na polju suzbijanja organizovanog kriminala.

“Sa posebnim akcentom na suzbijanje krijumčarenja narkotika i cigareta, korupcije na visokom nivou, potencijalnih prijetnji od terorizma, finansijskog kriminala i drugih savremenih bezbjednosnih prijetnji”, kaže se u saopštenju.

Šaranović je rekao da je uspostavljena izvanredna saradnja i da nastavak neće izostati.

“Jer intenzivna snažna borba protiv nelegalnih migracija, pitanja korupcije na visokom nivou, oduzimanja imovine stečene kriminalnom aktivnošću kroz finansijske istrage su naš imperativ”, rekao je Šaranović.

On je dodao da težnjom da Crna Gora nastavi evropski put kao vodeća snaga na Zapadnom Balkanu, “ostajemo partneri od povjerenja za dalju plodonosnu operativnu saradnju sa EUROPOL-om”.

