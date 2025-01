EU: Institucije da poštuju zakon i pridržavaju se Ustava

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) pozvala je sve institucije u Crnoj Gori da poštuju zakon i pridržavaju se Ustava, navodeći da je to ključ za evropski put Crne Gore.

To je Pobjedi saopšteno iz Delegacije EU u Crnoj Gori na upit o mogućem posredovanju EU i angažovanju Venecijanske komisije u rješavanju političke krize zbog dešavanja u vezi Ustavnog suda.

Iz Delegacije su istakli da je komesarka EU za proširenje, Marta Kos, ohrabrila sve političke snage da se udruže kako bi prevazišle trenutni zastoj i obezbijedile što širu podršku reformama vezanim za EU.

Ona je, kako su dodali, ponudila podršku Komisije u pronalaženju mogućih rješenja u interesu Crne Gore i njenog procesa pristupanja EU, uključujući mogućnost procjene od strane nezavisnog međunarodnog tijela.

“EU ponovo apeluje na Crnu Goru da izmijeni važeći pravni okvir i uspostavi posebnu regulativu o radnim pravima, uključujući kriterijume za penzionisanje sudija i tužilaca, koji treba da budu usklađeni sa evropskim standardima i postojećim preporukama Venecijanske komisije”, naveli su iz Delegacije.

Kako su dodali, EU poziva sve nadležne organe i političke lidere da obezbijede punu funkcionalnost Ustavnog suda kao ključnog garanta vladavine prava i demokratske stabilnosti, uključujući i pravovremena imenovanja zasnovana na zaslugama, transparentnosti i zakonskim uslovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS