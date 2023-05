Eskobar: Postoji bojazan od miješanja Rusije u parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar upozorio je da postoji opasnost od miješanja Rusije u parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

Eskobar je u intervjuu agenciji MINA rekao da je ta opasnost oduvjek postojala čak i na izborima u SAD.

“Budite uvjereni da će pokušati da iskoriste sve razlike i sve ustaljene metode – botove i dezinformacije u pokušajima da skrenu Crnu Goru sa njenog evropskog puta. Zato, da, brinem oko izbora ne samo u Crnoj Gori već i u regionu”, rekao je Eskobar.

On je rekao da su, s druge strane, građani Crne Gore napravili pravi izbor.

“Kad god su građani morali da prave izbore, oni su birali jedini stvarni put koji je pred Crnom Gorom – evroatlantske integracije”, dodao je Eskobar.

On je naveo da je zato uvjeren da građani Crne Gore, prilikom odabira vlade, umiju da identifikuju takve dezinformacije i da donose odluke koje su u skladu sa njihovim vrijednostima i težnjama.

Prema njegovim riječima SAD su izričite da one ne biraju vlade svojih NATO saveznika, ali da imaju svoja očekivanja.

“Kao što znate, svi koji drže Crnu Goru na njenom evropskom kursu, svako ko ostaje posvećen obavezama Crne Grore iz NATO članstva i ko je saveznik u borbi protiv korupcije može očekivati podršku SAD”, istakao je Eskobar.

Eskobar je u više navrata ukazivao da crnogorski politički akteri treba da ostave svoje usko-partijske interese po strani i da se fokusiraju na teme koje su bitne građanima, poput ekonomije i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Upitan da li je kod njih vidio napredak u tom smjeru, Eskobar je odgovorio da se strateška vizija, koju je u svom inauguracionom govoru predočio novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, u potpunosti u skladu sa tim vrijednostima.

“I u tom pogledu vidim mnogo napretka”, rekao je Eskobar.

On je kazao da je i prethodni predsjednik (Milo Đukanović) izveo Crnu Goru na veoma dobar put kroz državnu nezavisnost kroz NATO članstvoi kroz afirmaciju članstva države u EU.

“Mislim da je ono što smo vidjeli nastavak prakse da Crna Gora bira ljude koji žele da idu ka Evropi. I mi (SAD) želimo da vam pomognemo u tome”, poručio je Eskobar.

Na pitanje da li je primijetio napredak u ulozi Crne Gore na međunarodnoj političkoj sceni, Eskobar je odgovorio potvrdno.

“Da, u potpunosti. Čak je i prije obnove nezavisnosti, Crna Gora počinjala da bude pouzdan partner transatlantskoj zajednici. A sada, kao NATO članica, nijeste nam samo prijatelj niti samo partner, vi ste i naš saveznik”, kazao je Eskobar.

On je dodao da se u tom kontekstu, Crna Gora zaista dobro pokazala.

Eskobar je ocijenio da je Crna Gora izašla iz institucionalne krize u kojoj je bila u decembru prošle godine.

“Štaviše, Crna Gora je, u svakoj prilici, napravila pravi izbor.Ono što sam vidio u decembru bilo je na nivou pesimizma bez presedana. A vaš sadašnji nivo je optimističan i mi dijelimo taj optimizam”, poručio je Eskobar.

On je naveo da je sada Crna Gora u mnogo boljem položaju nego što je bila u decembru prošle godine.

Govoreći o Otvorenom Balkanu, on je rekao da na tu inicijativu gleda kao na priliku za Crnu Goru i za region u pogledu ekonomske integracije.

Eskobar je ponovio da će SAD podržati sve inicijative koje približavaju Zapadni Balkan Evropi, kao i inicijative koje približavaju države regiona međusobno i koje su otvorene za sve njih.

“Drugim riječima, dok god je Otvoreni Balkan u potpunosti usklađen sa Berlinskim procesom, ne vidim razlog da mu se suprotstavimo i podržavamo ga”, kazao je Eskobar.

To, kako je dodao, ne znači da SAD manje podržavaju Berlinski proces ili Zajedničko Regionalno Tržište.

“Dok god se zalažu za iste stvari, nema razloga da ih ne podržavamo. I ako dvije, tri, četiri ili pet država odluče individualno da idu ka nekim od tih prioriteta iz Berlinskog procesa, zašto bismo ih zaustavljali ako žele da se unaprijed pripreme? To je u redu, ali to mora da bude u skladu sa Berlinskim procesom”, smatra Eskobar.

On je kazao da je dijalog Beograda i Prištine predstavlja istorijski razvoj odnosa Srbije i Kosova.

Kako je Eskobar rekao, dogovor o normalizaciji odnosa pod evropskim uslovima koji stvara miran, stabilan i predvidljiv odnos između dvije neprijateljski nastrojene susjedne države je odgomno postignuće.

“Bilo je potrebno mnogo političke hrabrosti i od predsjednika (Aleksandra) Vučića i od premijera (Aljbina) Kurtija da se stigne do tog dogovora”, dodao je Eskobar.

On je rekao da je to pravno obavezujući sporazum.

“Potpredsjednik Evropske komisije (Žozef) Borelj je kazao da je (sporazum) legalan i pravno obavezujuć. I oba su lidera to potvrdila. Sada se postavlja pitanje kako da ga u potpunosti implementiramo”, kazao je Eskobar.

On je naveo da je optimističan da će se stići do cilja, kao i da vjeruje da oba lidera mogu da pokažu političku hrabrost neophodnu da se učine pravi koraci.

“Kod Srbije, postoje određeni elementi koji moraju biti ispunjeni u pogledu priznavanja registarskih oznaka za automobile, ličnih karti i još neke stvari. I od Kosova se očekuje da formira Zajednicu Srpskih Opština. Izvinjavam se, to nije očekivanje. To je obaveza”, kazao je Eskobar.

On je rekao da SAD žele da se ti procesi odvijaju što je brže moguće.

“Ne vidim razlog zašto se to ne bi moglo završiti do kraja ljeta”, naveo je Eskobar.

