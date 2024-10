ES samostalno u Budvi, Odžić nosilac liste

Podgorica, (MINA) – Evropski savez (ES), koji čine Socijaldemokratska partija (SDP), Socijaldemokrate (SD) i Liberalna partija (LP), nastupiće samostalno na ponovljenim izborima u Budvi, a nosilac liste biće Petar Odžić.

Iz ES su kazali da je to odlučeno u subotu, na organima Saveza u Budvi.

Kako su naveli u saopštenju, listu će, osim članova SDP-a, SD-a i LP-a, činiti građani kao nestranački kandidati za odbornike.

„Lista je sastavljena od mladih, obrazovanih ljudi, ali i ljudi iskusnih u svojim branšama”, dodaje se u saopštenju.

Iz ES su rekli da su svojim djelovanjem dokazali da politika može biti časno zanimanje i da umiju upravljati gradom.

“Obećavamo da ćemo 17. novembra Budvi donijeti promjene koje su nužne. Bićemo stub tih promjena. Budva će opet biti grad kakav zaslužuju svi njeni građani“, poručili su iz ES.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS