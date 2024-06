Eriću ukinut pritvor

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici ukinuo je pritvor Vladimiru Eriću koji je osumnjičen da je dio grupe koja je prokopala tunel do depoa podgoričkog Višeg suda.

Iz Osnovnog suda je saopšteno da je vijeće, nakon izvršenog DNK vještačenja u kojem nije podržana hipoteza da je Erić jedan od donora biološkog materijala na tragovima iz kojih je dobijen DNK profil, ocijenilo da je dovedena u pitanje osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivična djela stavljena mu na teret.

U saopštenju se podsjeća da je Erić izručen iz Švedske u Crnu Goru 20. marta ove godine, kada mu je na bazi do tad prikupljenih dokaza određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Navodi se da je nakon određivanja i produžavanja pritvora Eriću, izvršeno DNK vještačenje.

“Forenzički centar Uprave policije je sačinio izvještaje o DNK vještačenju od 15. maja u kojima se navodi da rezultati DNK analize ne podržavaju hipotezu da je V.E. jedan od donora biološkog materijala na tragovima iz kojih je dobijen DNK profil pogodan za interpretaciju u izvještaju o vještačenju”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je prilikom odlučivanja vijeće imalo u vidu dokaze na kojima se ranije temeljio materijalno-pravni osnov, odnosno osnovana sumnja da je Erić izvršio krivična djela stavljena mu na teret, na bazi kojih mu je određen, a potom i produžavan pritvor u istrazi.

“Imajući u vidu navedene rezultate DNK vještačenja koje je izvršeno nakon što je donijeto poslednje rješenje o produženju pritvora, a koje je u smislu osnovane sumnje cijenjeno u kontekstu radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret da je izvršio kritičnom prilikom, po ocjeni vijeća dovedena u pitanje osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivična djela stavljena mu na teret, odnosno više ne postoji dovoljan stepen uvjerenja suda u tom pravcu”, pojašnjava se u saopštenju.

Iz podgoričkog Osnovnog suda su kazali da navedeno za posljedicu mora imati ukidanje pritvora Eriću.

“Jer je po zakonu nužno postojanje osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo za koje se tereti okrivljeni u odnosu na kojeg se odlučuje o pritvoru”, navodi se u saopštenju.

