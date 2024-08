Epidemija morbila i u Podgorici, registrovana tri nova slučaja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, od 17. do 23. avgusta, registrovana tri nova slučaja obolijevanja od morbila, čime je broj ukupno registrovanih porastao na 19, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su kazali da su, od tri novoregistrovana slučaja, dva registrovana u Podgorici i oba epidemiološki povezana sa jednim od prethodno registrovanih slučajeva u toj opštini.

Na taj način, kako su rekli iz te zdravstvene ustanove, ispunjeni su kriterijumi za prijavu epidemije morbila u Podgorici.

„To je druga opština u Crnoj Gori u kojoj je registrovana epidemija morbila, nakon što je prethodno prijavljena u Budvi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su svi do sada registrovani slučajevi u Crnoj Gori laboratorijski potvrđeni – na osnovu PCR testa i/ili serološkog testa – prisustva specifičnih antitjela na morbile.

Iz IJZ-a su upozorili da će sa početkom nove školske godine rizik od daljeg širenja morbila dodatno porasti.

„IJZ u kontinuitetu poziva roditelje da vakcinišu djecu bez odlaganja, a da nevakcinisanu djecu ne šalju u kolektive – predškolske ustanove, igraonice, rođendaonice, sportsko-rekreativne objekte, na izlete i ekskurzije“, kaže se u saopštenju.

Iz Instituta su podsjetili da potvrda za pohađanje predškolskih ustanova koju izdaju domovi zdravlja sada sadrži informaciju o vakcinalnom statusu koja se automatski generiše iz sistema, kao i precizan savjet/preporuku roditeljima.

„Takođe, svi roditelji djece koja nijesu vakcinisana potrebnim brojem doza vakcine u skladu sa uzrastom, a koja imaju validan broj telefona u elektronskom kartonu, dobili su obavještenje i putem SMS poruke“, dodaje se u saopštenju.

Iz IJZ-a su saopštili da je u Budvi do sada registrovano osam slučajeva obolijavanja od morbila, u Podgorici pet, u Baru i Pljevljima po dva i Rožajama i Tuzima po jedan.

Vakcinacija je, kako su istakli iz te zdravstvene ustanove, najbolja zaštita od morbila.

Oni su poručili da je vakcina bezbjedna i djelotvorna i da je naročito važno pravovremeno primanje vakcine.

“Potpuna vakcinacija podrazumijeva primanje dvije doze vakcine, pri čemu u redovnim okolnostima prvu dozu treba dati što prije nakon navršenih godinu života, a drugu prilikom sistematskog pregleda pred polazak u školu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u skladu sa daljim razvojem epidemiološke situacije, nadležne epidemiološke službe mogu dati preporuku da djeca minimum mjesec nakon primanja prve doze prime i drugu dozu MMR vakcine, bez čekanja sistematskog pregleda pri polasku u školu.

„Takođe, ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, nadležne epidemiološke službe mogu preporučiti primanje prve doze vakcine već u uzrastu od šest do 12 mjeseci”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su kazali da se osobama koje nijesu potpuno vakcinisane, ili nemaju dokaz da su preležale morbile ne preporučuje putovanje u oblasti sa registrovanim slučajevima obolijevanja u zemlji i inostranstvu.

