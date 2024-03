Dva maloljetnika osumnjičena za nasilničko ponašanje

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su krivičnu prijavu protiv dva maloljetnika koja se sumnjiče za nasilničko ponašanje.

Iz Uprave policije rekli su da su službenici danilovgradskog Odjeljenja bezbjednosti obaviješteni da je došlo do fizičkog sukoba nekoliko maloljetnika u Danilovgradu u blizini Gimnazije Petar Prvi Petrović Njegoš.

Kako se navodi, pripadnici danilovgradske policije preduzeli su mjere i radnje iz svoje nadležnosti, i došli do sumnje da su dva maloljetnika od 17 i 15 godina, fizički i uz upotrebu podesnog sredstva, napali osobu od 18 godina, zadajući mu udarce, nanoseći mu lake tjelesne povrede.

„Prema izjavama očevidaca, jedan od osumnjičenih maloljetnika je zadao oštećenom udarce rukohvatom pištolja, a koje tvrdnje će, u cilju utvrđivanja svih okolnosti i činjenica, biti provjerene u toku daljih izviđajnih radnji“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu maloljetnik od 15 godina uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.

„A protiv drugog osumnjičenog maloljetnika starog 17 godina, krivična prijava podnijeta je u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su po nalogu tužioca pretreseni stanovi koje koriste osumnjičeni maloljetnici u Podgorici.

„I tom prilikom nije pronađeno ništa interesantno za službu“, navodi se u saopštenju.

