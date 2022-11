Đurović zakazala kolegijum uoči glasanja o sudijama Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović zakazala je za ponedjeljak kolegijum na kojem će biti razmatran zahtjev Demokratske partije socijalista (DPS) za odlaganje drugog kruga glasanja za sudije Ustavnog.

Kako prenosi portal Vijesti, Đurović je sjednicu kolegijuma zakazala za 12 sati.

Glasanje za sudije Ustavnog suda zakazano je takođe za ponedjeljak.

Šef poslaničkog kluba DPS-a Danijel Živković je u petak uputio Đurović pismo u kojem je naveo da bi se odlaganjem glasanja za sudije Ustavnog stvorila mogućnost za parlamentarni dijalog u cilju što hitnijeg izlaska države iz institucionalne krize.

Klub poslanika DPS-a tražio je da se kroz inkluzivan parlamentarni dijalog u najkraćem roku odredi datum održavanja prijevremenih parlamentarnih izbora, poslije kojih bi Crna Gora dobila stabilnu, nacionalno odgovornu, političku i evropsku Vladu, kao jedino rješenje za izlazak iz krize.

Iz DPS-a su tražili i “da se odustane od ustavnog nasilja i namjere da se neustavni Zakon o predsjedniku stavi u pravni poredak Crne Gore”.

“Klub poslanika DPS-a, koji je uvijek demonstrirao spremnost na kompromis u interesu države, iskazuje dobru političku volju da učestvuje u izboru jednog sudije Ustavnog suda kako bi se deblokirao rad ove institucije, uz uslov da se uvaže naši zahtjevi”, naveo je Živković u pismu.

