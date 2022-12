Đurović: Stabilizovati društveno-političku situaciju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je važno stabilizovati društveno-političku situaciju i krenuti sa ispunjavanjem obaveza u procesu evropskih integracija, poručila je predsjedca Skupštine Danijela Đurović.

Ona je kazala da očekuje da će se svi potruditi da se prevaziđu naslijeđene podjele, koje opterećuju decenijama i onemogućavaju da se krene putem napretka i prosperiteta za sve građane.

“Uvjerena sam da je u ovom trenutku naročito važno stabilizovati društveno-političku situaciju u zemlji i krenuti sa ispunjavanjem obaveza u procesu evropskih integracija”, rekla je Đurović u u novogodišnjoj čestitci.

Ona je ocijenila da bezbjednosna i politička stabilnost, unapređenje međuetničkih i međureligijskih odnosa, dinamiziranje ekonomskog i demokratskog razvoja i poboljšanje kvaliteta života građana moraju biti osnovni ciljevi svih učesnika u političkom životu Crne Gore.

“Unapređenje rada državnih institucija, snaženje koncepta vladavine prava, poboljšanje stanja u obrazovnom sistemu u cilju sticanja novih znanja, kako bi Crna Gora bila spremna da odgovori na sve izazove sa kojima se suočava savremeni svijet, takođe, treba da budu na vrhu liste prioriteta donosilaca odluka”, kazala je Đurović.

Ona je poručila da u narednoj godini očekuje od svih političkih aktera više otvorenosti, tolerancije i spremnosti na dijalog i kompromis.

“Tako bismo riješili glavne probleme koji opterećuju naše društvo u dugom vremenskom periodu i nastavili sa dinamičnim putem prema evropskoj porodici naroda, što je opredjeljenje velike većine građana”, kazala je Đurović.

