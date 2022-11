Đurović: Pitanje Ustavnog suda riješiti 22. novembra

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović rekla da očekuje da na sjednici 22. novembra bude odblokiran Ustavni sud.

Đurović je, nakon sastanka predstavnika parlamentarne većine, kazala da najvećim dostignućem smatra to što su sve partije bile spremne da dođu i razgovaraju o temama koje opterećuju društvo.

Ona je napomenula da je u julu sazvala sastanak predsjednika partije, na kojem su bili predsjednici i potpredsjednici, i da tada nije bio problem što neki lideri nijesu bili tu.

“Ovo je prvi od sastanaka koji će opet biti sazvan na nivou predsjednika, a kako će se kolege odazvati, to će biti izraz njihove volje”, navela je Đurović.

Ona je rekla da joj drago da je danas imala prilike da čuje sve predstavnike i da razmotri da li ima ili nema nazmaka za kompromis.

“Važno je što smo definisali teme političkog dijaloga. I ljetos je bio fokus Ustavni sud i reforma izbornog zakonodavstva”, kazala je Đurović.

Ona je rekla da su relevantni stavovi da fokus političkog dijaloga treba da bude pitanje Ustavnog suda, a da sva ostala moraju biti produkt dubljeg razmatranja i političkog dogovora.

“Smatram cjelishodno da to pitanje bude riješeno 22. novembra”, kazala je Đurović.

Ona je istakla da je jedna od tema bilo i pitanje da li smo spremni da nađemo način da dobijemo političku ili eventualno prelaznu vladu, ili dogovor oko datuma parlamentarnih izbor.

“Vrijeme da postanemo svjesni svoje uloge. Očekujem da se 22. novembra deblokira Ustavni sud”, istakla je Đurović.

Ona je, upitana da li se razmatralo povlačenje Zakona o predsjedniku, odgovorila da nije bilo direktnih izjašnjavanje po pitanju bilo čijeg zahtjeva.

“Svi su ostali pri svojim stavovima, ali vidim da postoji spremnost za razgovor. Očekujem da na narednom sastanku dođemo do konkretnih rješenja”, zaključila je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS