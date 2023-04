Đurović čestitala Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović čestitala je Jakovu Milatoviću pobjedu na izborima za predsjednika Crne Gore.

“Iskrene čestitke Milatoviću povodom izbora za predsjednika Crne Gore. Želim Vam uspjeh na ovoj odgovornoj dužnosti”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Ona je kazala da je sigurna da će Milatović predano i istrajno raditi na napretku Crne Gore i blagostanju svih građana.

“Takođe, uvjerena sam da ćete imati dovoljno snage i političke mudrosti da se odgovorno nosite sa mnogobrojnim izazovima današnjice, s ključnim ciljem da doprinesete očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori”, rekla je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS