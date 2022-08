Đurović bila dužna da vrati zahtjev za vanrednu sjednicu kao neuredan

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović je kršeći Ustav, Zakon o sudskom savjetu i sudijama i Poslovnik, uvrstila Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz redova uglednih pravnika u dnevni red vanrednog zasijedanja, ocijenili su iz Demokratskog fronta (DF).

Iz tog političkog saveza kazali su da Poslovnik izričito precizira da 27 poslanika, predsjednik države i Vlada mogu u dnevni red predložiti akte čiji su oni predlagači.

Kako su naveli, u slučaju Predloga za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz redova uglednih pravnika predlagač isključivo može biti Odbor za politički sistem i pravosuđe.

“Zato je Đurović bila dužna da vrati zahtjev za održavanje vanredne sjednice kao neuredan, jer se rasprava i glasanje o tom predlogu mogu obaviti najranije 1. oktobra”, rekli su iz DF-a.

Prema njihovim riječima, na taj način je brutalno prekršen Poslovnik u kome piše da Odbor za politički sistem i pravosuđe predlaže četiri člana za Sudski savjet, a takođe i Ustav i Zakon o Sudskom savjetu i sudijama, koji izričito definiše da Odbor predlaže članove Sudskog savjeta.

Kako su naveli iz DF-a, čak i ako bi Odbor za politički sistem ponovo održao sjednicu, ne bi imao ustavni kapacitet da zakaže vanredno zasijedanje.

“Naprosto zvuči nevjerovatno da parlamentarna većina Đurović gura u zonu ozbiljne krivične odgovornosti, za koju su zaprijećene višegodišnje zatvorske kazne, besprizorno je zloupotrebljavajući, a sve u cilju sticanja neprimjerenog političkog uticaja na budući Sudski savjet”, kaže se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da su već prikupljeni potpisi za inicijativu za smjenu Đurović, ali i najavljena krivična prijava.

“Zato je dobronamjerno savjetujemo i pozivamo da ne bude dio DPS-ove hajdučije i iskoristi svoje nadležnosti da zaštiti zakonodavnu funkciju Skupštine, jer će, u konačnom, samo ona snositi krivičnu odgovornost, a ovi, koji je guraju u krivičnu odgovornost, će se izvući”, navodi se u saopštenju DF-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS