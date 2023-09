Podgorica, (MINA) – Durmitoru i Kotoru ne prijeti brisanje sa Liste svjetske baštine UNESCO-a, saopšteno je iz Ministarstva kulture i medija.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić kazao je da će Kotor izgubiti status prirodnog i kulturno-istorijskog područja na Listi svjetske baštine UNESCO-a i da će Durmitor biti stavljen na crvenu listu.

Iz Ministarstva kulture i medija rekli su da nijedno od crnogorskih zaštićenih područja nije na crvenim listama niti im prijeti brisanje sa Liste svjetske baštine UNESCO-a.

Kako su naveli, saradnja sa UNESCO-m se odvija u skladu sa procedurom i kvalitetnom dinamikom, intenzivnom razmjenom po svim segmentima nadležnosti te organizacije.

“Kada je riječ i o Kotoru i o Durmitoru, dostavljaju se redovni i periodični izvještaji i radi se na osiguravanju zaštite u skladu sa konvencijama, standardima UNESCO i nacionalnim zakonodavstvom”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva kulture i medija su kazali da, zbog decenija zapostavljanja i loših praksi, Crna Gora ima dosta toga da uradi i pruži sistemski odgovor da bi na kvalitetan način osigurala zaštitu Kotora i Durmitora.

Prema njihovim riječima, odgovornost za taj proces moraju dijeliti vlade, lokalne samouprave i političke partije koje aktivno učestvuju u kreiranju lokalnih i nacionalnih politika.

Iz Ministarstva su naveli da ambasador Ivan Ivanišević, stalni delegat Crne Gore pri UNESCO-u, učestvuje na zasijedanju Komiteta svjetske baštine u Rijadu.

“Crna Gora nije članica Komiteta u ovom mandatu, pa je shodno proceduri zatvorena i mogućnost za obraćanje naših predstavnika, iz tog razloga učešće crnogorskog predstavnika prevashodno je iskorišćeno za komunikaciju sa sekretarijatom Komiteta i drugim ekspertima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Crna Gora, osim saradnje po pitanju zaštićenih područja i elemenata nematerijalne baštine, posebno aktivna na promociji standarda i vrijednosti UNESCO-a i da ostvaruje adekvatnu vidljivost i uticaj na svim poljima djelovanja.

“Članica smo više grupa prijateljstva u okviru UNESCO-a, a posebno aktivni u onoj za Ukrajinu, pa smo u više navrata imali proaktivnu ulogu i obraćanja u ime saveznika kako bi se afirmisala potreba zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa u Ukrajini, nakon agresije Ruske Federacije”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, da je saradnja između Crne Gore i UNESCO-a kvalitetna govori i činjenica da je Crnoj Gori ukazana čast da bude domaćin važne radionice o očuvanju kulturne baštine.

Iz Ministarstva su dodali da će taj skup biti održan u Kotoru krajem oktobra i da se razmatra i učešće direktora Centra svjetske baštine.

“Podsjetimo i da je Prijestonica Cetinje, uz podršku Ministarstva kulture i medija, predala aplikaciju za članstvo u Mreži kreativnih gradova UNESCO, u oblasti dizajna i – ukoliko aplikacija bude uspješna – to bi bilo prvo članstvo neke lokalne samouprave sa Zapadnog Balkana u toj prestižnoj mreži”, navodi se u saopštenju.

