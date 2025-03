Đurišić rukovodilac ODT-a u Baru, Čelanović u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) izabrao je Radovana Đurišića za rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Baru i Tijanu Čelanović za rukovoditeljku ODT-a u Kotoru, saopšteno je iz tog tijela.

Iz TS-a su kazali da je to tijelo, na sjednici kojom je predsjedavao vrhovni državni tužilac Milorad Marković, donijelo odluku da se raspiše javni oglas za izbor jednog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, na stalnu funkciju.

Na sjednici su, kako su rekli iz TS-a, razmatrane i pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

“TS je dao mišljenje da je devet pritužbi neosnovano, da su dvije osnovane, a dvije djelimično osnovane”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su tri pritužbe su dostavljene na nadležnost višim tužilaštvima, dok su dvije već razmatrane i nijesu navedene nove činjenice za drugačiju ocjenu”, kaže se u saopštenju.

