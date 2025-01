Đurašković: Svi da se zapitamo zašto se ovako nešto ponovo dogodilo

Podgorica, (MINA) – Cetinje i Crnu Goru pogodila je još jedna tragedija nezapamćenih razmjera, kazao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković na komemorativnoj sjednici u Vladinom domu, navodeći da ovo nije samo gubitak porodica, već cijelog društva.

On je rekao „da smo se, sa tugom koja je sve ujedinila, okupili pred jednim od najtežih izazova koji nas je kao zajednicu pogodio”, prenosi Portal RTCG.

“Još jedna tragedija nezapamćenih razmjera pogodila je Cetinje i Crnu Goru. Gubitak 12 života ostavio nas je u šoku i nevjerici“, naveo je Đurašković.

On je istakao da posebno boli gubitak dva anđela, koji su bili simbol nevinosti.

„Ostavili su prazninu u našim srcima. Jedino što možemo je da uputimo najiskrenije saušešće porodicama i da im pomognemo u njihovom bolu”, kazao je Đurašković.

On je poručio da ovo nije samo gubitak porodica, već cijelog društva.

“Svi da se zapitamo – zašto se ovako nešto ponovo dogodilo i zašto smo kao društvo ovo dozvolili. Država mora sistemski reagovati. To dugujemo žrtvama i njihovim porodicama. Odgovornost moramo i želimo jasno da tražimo”, naveo je Đurašković.

Potpredsjednik Skupštine Prijestonice Mirko Stanić kazao je da je Cetinje zahvalno svima koji su sa njihovim sugrađanima u ovim teškim danima.

“Naše misli i želje su usmjerene na oporavak naših povrijeđenih sugrađana. Da se ovakva tragedija nikada ne preboli”, rekao je Stanić.

Komemorativnoj sjednici povodom tragedije koja je pogodila Cetinje prisustvovali su predsjednik države Jakov Milatović, ministri, ambasadori, predsjednici opština, kao i predstavnici izvršne i sudske vlasti.

Sjednici je prisutvovao vrhovni državni tužilac Milorad Marković, bivši predsjednik države Milo Đukanović, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Zoran Lazarević, kao i predstavnici političkih partija.

