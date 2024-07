Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković neće prisustvovati uručenju Trinaestojulske nagrade u Vladinom domu na Cetinju.

Trinaestojulsku nagradu dobitnicima će sjutra uručiti predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

“Iako je riječ o grandioznom nacionalnom priznanju u koje je utkana crnogorska antifašistička borba, sve naše velike pobjede i ponos, ne mogu da dozvolim da prisustvom ukažem poštovanje Mandiću, koji je u više navrata iskazao nepoštovanje i pokušao da unizi Cetinje, Cetinjane i Crnu Goru”, rekao je Đurašković.

On je kazao da onaj ko ne poštuje Cetinje, od njega zaslužuje jedino prezir.

Trinaestojulsku nagradu dobili su književnik Andrija Radulović, slikar Branislav Bane Sekulić i doktor bogoslovskih nauka Nikola Marojević, kao i Dragan Koprivica, koji je dobio nagradu za životno djelo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS