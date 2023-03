Đukanović: Ubijeđen sam u pobjedu kakva god da bude izlaznost

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović poručio je da je ubijeđen da će pobijediti u drugom krugu izbora, kakva god da bude izlaznost.

On je rekao da je zadovoljan osvojenim brojem glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora.

Đukanović je Televiziji Crne Gore kazao da je bilo jasno da nije moguće imati pobjednika u prvom krugu, posebno ako se zna da je bio veliki broj učesnika – lidera političkih partija sa dugim parlamentarnim stažom.

On je naveo da treba imati u vidu jasnu projekciju o dva izborna kruga.

Kako je kazao, bilo je jasno da ne treba “dodavati gas do daske u prvom krugu”.

“Tu, prije svega, mislim na ljude kojima nije lako doći do biračkog mjesta. Zato se nijesamo naprezali, ali sve što treba da dobijemo kao finalan efekat planiramo za drugi krug”, rekao je Đukanović, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da nije lako dobiti 120 hiljada glasova u Crnoj Gori, dodajući da je to respektabilna cifra.

Prema riječima Đukanovića, Crna Gora ne bira između dva kandidata, nego put u budućnost.

“Glas za mene je glas za put kontinuiteta”, naveo je Đukanović.

On je naglasio da je, u vrijeme kada je on bio na čelu Vlade i države, Crna Gora postala članica NATO-a i da je sebi otvorila vrata Evropske unije (EU).

“Ovdje se ne bira za ili protiv Mila Đukanovića, bira se za bolju budućnost Crne Gore”, rekao je Đukanović.

On je naveo da je njegov protivkandidat neko ko personifikuje politiku Otvorenog Balkana.

“A znate da sam uvijek govorio o Otvorenom Balkanu kao o predvorju “srpskog sveta””, dodao je Đukanović.

On je naveo da je potrebna mobilizacija birača, jer je, kako je kazao, nedopustivo da neko drugi odlučuje o budućnosti Crne Gore.

“Kolika god da bude izlaznost, uvjeren sam u moju pobjedu 2.aprila”, rekao je Đukanović.

On je, govoreći o dijaspori i ljudima koji eventualno mogu da glasaju u nedjelju, kazao da ljudi koji nijesu u Crnoj Gori, u inostranstvu nijesu registrovali prebivalište, nego boravište, da tamo ne glasaju, već u Crnoj Gori i da imaju crnogorsko državljanstvo.

“Tamo rješavaju svoja egzistencijalna pitanja, ali računaju da je Crna Gora njihov dom. Oni su zainteresovani za sudbinu ove zemlje, nijesu otišli odavde da se nikad ne bi vratili”, rekao je Đukanović.

On je naveo da je aktuelna vlast posegla za izmjenama propisa, kako bi ljudima koji nijesu u Crnoj Gori trenutno uskratila biračko pravo.

“Izvjesno jer su pretpostavljali da ti ljudi preferiraju drugačiju političku opciju od one koju zastupa aktuelna vlast”, kazao je Đukanović.

On je istakao da se tim ljudima mora omogućiti na svaki način da ostvare svoja prava, kao i drugi crnogorski državljani.

“Ovo je vaša zemlja, dođite i ostvarite vaše biračko pravo. Mi bi trebalo da budemo ponosni kakvu dijasporu imamo”, rekao je Đukanović.

On je, osvrćući se na optužbe da je ranija vlast plaćala dolazak birača iz inostranstva, kazao da su ti ljudi mnogo ponosniji nego što se tim nekorentnim optužbama tvrdi.

Đukanović je potvrdio da je nedavno posjetio crnogorske iseljenike u Hanoveru, gdje je bilo prijavljeno oko pet hiljada ljudi, i dodao da je pozvan prije izbora.

On je negirao da je tokom tog putovanja, ili bilo gdje drugo u kampanji, bilo zloupotrebe državnih interesa.

Đukanović je kazao da Srbija i Rusija nastavljaju da se miješaju u izborne procese i unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori.

On je rekao da su ranije odluke vlada, donijete do 2020. godine, uključujući državne garancije, provjeravane od tužilačkih organa i da nije nađeno ništa sporno.

“Nemam o tome šta da mislim, jer su nadležni organi već dali svoj sud”, kazao je Đukanović.

On je ponovio da nudi bolji život u Crnoj Gori, privlačenje respektabilnih stranih investitora i ubrzanje puta ka EU.

“EU je krenula da aktuelizuje politiku proširenja, njoj su sada potrebne nove članice, kroz ta vrata nema ko da prođe osim Crna Gora. Treba nam nova vlada koja će se posvetiti reformama, na bazi tog obnovljenog podsticaja Unije”, poručio je Đukanović.

On je, govoreći o hapšenjima ranijih čelnika sudstva i optužnice za kriminal, rekao da treba poštovati prepostavku nevinosti.

Đukanović je, osvrćući se na nedavne fotografije koji ukazuju na policijsku torturu, rekao da počinioce treba adekvatno procesuirati ako je sve tačno, a ukoliko nije, stvar izvesti do kraja.

On je naveo da je međunarodna zajednica kritična prema Crnoj Gori u posljednje dvije i po godine jer, kako je naveo, nema napretka.

