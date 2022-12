Đukanović: U Crnoj Gori smo posebno poštovali Latinku Perović

Podgorica, (MINA) – Istoričarka Latinka Perović se u Crnoj Gori posebno poštovala kao intelektualka, tumač i podržavalac savremenih crnogorskih stremljenja, kazao je predsjednik države Mio Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je, povodom smrti Perović, uputio telegram saučešća njenoj porodici.

“Svojim političkim djelovanjem, i svojim velikim naučnim djelom, Latinka Perović je kao jedna od najmarkantnijih ličnosti na srpskoj i jugoslovenskoj političkoj sceni, obilježila našu epohu”, kaže se, između ostalog, u telegramu Đukanovića.

Kako se dodaje, Perović je bila akter, svjedok i pouzdani hroničar svih važnijih događanja u Jugoslaviji i Srbiji više od pola vijeka, o čemu je ostavila dragocjenu istorijsku građu.

“U svim razdobljima svog časnog života, Perović je bila evropsko lice svoje zemlje i svog naroda, simbol novoga i modernoga kao autentična potvrda da su evropske vrijednosti moguće i na balkanskim prostorima”, rekao je Đukanović.

On je naveo da njen naučno-istraživački rad u otkrivanju i objektiviziranju srpske političke misli od ranog 19. vijeka do danas ostaje u bogatoj naučnoj i kulturnoj riznici Srbije.

“Mi u Crnoj Gori smo je posebno poštovali i kao izuzetnog poznavaoca balkanske istorije 19. vijeka, kao naučnicu koja je razumijevala suštinu istorijskog i političkog bića Crne Gore tog vremena, ali i kao intelektualca, tumača i podržavaoca savremenih crnogorskih stremljenja. I kao prijatelja”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je Perović sa posebnim senzibilitetom razumijevala težnju Crne Gore da obnovi svoju državu i odbrani svoj identitet, i da se konstituiše kao moderno evropsko demokratsko društvo.

Kako je saopštio, Perović je jednako tako razobličavala pogubnost nacionalizama koji su kroz istoriju nanosili zlo i srpskom i svim drugim narodima na Balkanu.

