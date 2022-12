Đukanović: Sve što usvaja parlament protivustavnim nasiljem biće poništeno

Podgorica, (MINA) – Sve što usvaja parlament protivustavnim nasiljem biće poništeno, a svi koji su donosili takve zakone krivično će odgovarati, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, u intervjuu Pobjedi, poručio da ne želi da bude dio nasilnog pohoda neodgovornih ljudi protiv Ustava i države.

Kako je naveo, Zakon o predsjedniku, donijet nasiljem i ignorisanjem domaće i strane stručne i političke javnosti, ga ne obavezuje.

“Parlamentarna većina je na putu bez povratka, koji joj je trasirao Demokratski front (DF). Preciznije, na putu bez povratka koji DF realizuje po nalogu svojih mentora iz Beograda i Moskve”, rekao je Đukanović.

On je kazao da zato “od njih očekuje sve najgore”.

“Ipak, ne očekujem da u toj antiustavnoj vladi participiraju predstavnici manjinskih naroda, budući da bi to za njih predstavljalo političku kompromitaciju”, ocijenio je Đukanović.

On je ponovio da su parlamentarni izbori uslov za vraćanje Crne Gore evropskom putu.

“Bez odlaganja i prije nego što uđemo u haos koji neće omogućiti ni održavanje izbora”, kazao je Đukanović.

On je ocijenio da je imperativ izbor sudija Ustavnog suda kao nužne institucionalne instance koja garantuje regularnost procesa.

“Do izbora i nakon njih, neophodan je dijalog koji bi približio političke strukture koje mogu povratiti stabilnost i osnažiti reformski front na putu do EU”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, prihvatljivi su svi kompromisi koji čuvaju građanski profil države, multietnički karakter društva i koji vode ka evropskom sistemu vrijednosti.

Odgovarajući na pitanje hoće li Evropska unija zaista aktivirati „klauzulu balansa“, on je kazao da to zavisi od politike parlamentarne većine.

“Nastave li putem kojim su se zaputili, to se može lako dogoditi”, rekao je crnogorski predsjednik.

Prema riječima Đukanovića, u slučaju da izaberu Vladu na temelju ustavnog puča, ona će biti politički izolovana, njenom trezoru će krediti zapadnih banaka biti nedostupni, što znači i nemogućnost izmirivanja plata, penzija i socijalnih davanja građanima.

“Jer, ne zaboravimo: taj dio budžeta je, u godini koja počinje sa 150 miliona eura, naslonjen na kredite koje treba obezbijediti”, kazao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS