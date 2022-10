Đukanović primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Belgije, Kine, Argentine i Koreje – Keti Bigenhaut, Fan Kuna, Osvalda Narsisa Marsika i Đeung Lia.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je nakon ceremonije odvojeno razgovorao sa ambasadorima, poželio im dobrodošlicu i uspješnu misiju.

On je naveo da je uvjeren da će tokom njihovih mandata odnosi između Crne Gore i njihovih država dobiti na sadržini i novim formama saradnje.

Đukanović je upoznao ambasadore sa aktuelnim političkim prilikama u zemlji.

On je rekao da očekuje da će skori vanredni parlamentarni izbori dovesti do političke stabilizacije i stvaranja vlade koja će na kompetentan način nastaviti reforme i voditi Crnu Goru ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

On je ukazao na ogromne potencijale za unapređenje bilateralne saradnje sa svakom od zemalja u ekonomskoj oblasti, posebno u dijelu realizacije krupnih infrastrukturnih projekata u kojima Crna Gora želi da razvija partnerstvo sa kredibilnim investitorima.

„U razgovoru sa ambasadorkom Belgije pozdravljena je dobra tradicija diplomatskih odnosa dvije zemlje i intenziviranje političkog dijaloga, koje će uskoro biti potvrđeno zvaničnom audijencijom predsjednika Crne Gore kod belgijskog kralja Filipa“, kaže se u saopštenju.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da je postignuta puna saglasnost o važnosti očuvanja evropskog jedinstva i odbrani evropskog sistema vrijednosti koje je na udaru u uslovima agresije na Ukrajinu.

Kako su naveli, ponovljena je podrška daljem putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU, uz jasno prepoznavanje neophodnosti napretka u unapređenju vladavine prava u zemlji i borbe protiv korupcije.

Sagovornici su se saglasili o važnosti stabilne administracije, koja je u stanju da u uslovima političke nestabilnosti apsorbuje sve važne reformske korake važne za ispunjavanje uslova u cilju postizanja progresa.

Iz Službe za informisanje predsjednika naveli su da je sa ambasadorom Kine potvrđeno tradicionalno prijateljstvo Crne Gore i Kine obogaćeno saradnjom dvije zemlje proteklih 15 godina diplomatskih odnosa.

„Ponovljena je zahvalnost za apsolutno poštovanje strateškog izbora razvoja Crne Gore, njenog euroatlantskog kursa i evropskog puta kao garancije za stabilnost zemlje i regiona“, kaže se u saopštenju.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da je u razgovoru sa ambasadorom Argentine posebno izdvojen doprinos crnogorske zajednice snaženju odnosa dvije zemlje.

Na sastanku je, kako su kazali, zajednički prepoznat kapacitet Luke Bar kao ulazne tačke za argentinske proizvode na evropsko tržište.

Navodi se da bi to, uz implementaciju potpisanog sporazuma o ekonomskoj saradnji i skorije formiranje mješovite komisije, doprinijelo intenzivnijoj ekonomskoj komunikaciji dvije zemlje.

„Tokom susreta sa ambasadorom Koreje pozdravljeno je jačanje veza između NATO i Koreje, koje su rezultirale prvim učešćem te zemlje na nedavnom samitu NATO-a u Madridu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku istaknuta važnost saradnje NATO i Koreje kao izvanredna prilika za promociju vrijednosti na kojima počiva i bilateralna saradnja Crne Gore i Koreje.

„Podijeljena je saglasnost o značaju očuvanja mira i stabilnosti na korejskom poluostrvu, kao, između ostalog, važnog doprinosa globalnoj bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS