Đukanović: Povesti kampanju podrške pravovremenoj vakcinaciji djece

Podgorica, (MINA) – Nadležni državni organi, zdravstvene ustanove i obrazovne institucije u Crnoj Gori, u saradnji sa roditeljima, uz podršku medija i nevladinog sektora, treba da povedu široku kampanju podrške pravovremenoj vakcinaciji djece, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je istakao da je u Crnoj Gori registrovan dramatičan pad stope vakcinisanih protiv malih boginja, zaušaka i rubele.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je prošle godine zabilježen rekordno nizak procenat od 18 odsto za djecu rođenu tokom 2020.

“Tek je svako peto dijete u Crnoj Gori na vrijeme i adekvatno zaštićeno od posebno opasnih malih boginja”, napisao je Đukanović.

Kako je dodao, stručnjaci upozoravaju da je velika vjerovatnoća da nevakcinisano i nezaštićeno djete dobije male boginje.

“Takođe, da će morati biti hospitalizovano, kao i da će gotovo svako treće oboljelo dijete imati opasne komplikacije koje mogu dovesti do oštećenja sluha, upale pluća, ili upale mozga. U najgorem, i do smrtnog ishoda, koji je rijedak, ali ne može biti zanemaren”, rekao je Đukanović.

Đukanović je naveo i da se procjenjuje da je u riziku od obolijevanja od malih boginja u Crnoj Gori oko 20 hiljada predškolske djece.

Prema njegovim riječima, to je podatak koji dovoljno opominje sam za sebe i zato se mora kompetentno, studiozno, svestrano i složno posvetiti rješavanju problema vakcinacije u Crnoj Gori.

“Nadležni državni organi, zdravstvene ustanove i obrazovne institucije, u saradnji s roditeljima, uz podršku medija i nevladinog sektora treba da povedu široku kampanju podrške pravovremenoj vakcinaciji djece”, istakao je Đukanović.

On je rekao da od toga dugoročno, u najvećoj mjeri, zavisi stanje zdravlja nacije, kao i budućnost crnogorskog društva.

“Nije slučajno što SZO smatra jednim od ključnih preduslova za zdravlje ljudi i njihovu dugovječnost”, dodao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS