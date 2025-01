Đukanović: Odgovornost mora biti utvrđena i personalizovana

Podgorica, (MINA) – Odgovornost za tragediju na Cetinju je višestruka i ne smije biti zataškana nikakvim ishitrenim mjerama Vlade, poručio je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

U pucnjavi koja se u srijedu dogodila na Cetinju ubijeno je 12 osoba, od kojih dvoje djece, a teško je povrijeđeno četvoro ljudi.

Đukanović je porodicama žrtava uputio saučešće, navodeći da iskreno saosjeća sa njima.

On je, u objavi na mreži X, naveo da dijeli bol s građanima Prijestonice i svim ljudima dobre volje u Crnoj Gori.

“Ogromna tragedija, nakon još nezacijeljenih rana od one nepune dvije i po godine prije, takođe na Cetinju. Premnogo i za mnogo veće gradove i zemlje, kamoli za Cetinje i Crnu Goru”, napisao je Đukanović.

On je kazao da taj događaj još jednom potvrđuje da se crnogorsko društvo nalazi u uslovima duboke krize i ugrožene bezbjednosti svakog građanina, djeteta.

“Dok su čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije držali nemušte presove, ubica je praktično iza njihovih leđa nastavljao svoj krvavi pir, a mi iz regionalnih medija saznavali šta se zbilo i šta se događa na Cetinju”, rekao je Đukanović.

On je dodao da nadležni nijesu satima bili u stanju da prebroje žrtve, “dok su saopštavali da se i Vojska podiže na jednog pomahnitalog ubicu”.

Prema riječima Đukanovića, odgovornost je višestruka, i mora u najkraćem roku biti utvrđena i personalizovana.

“Ne može i ne smije biti zataškana nikakvim ishitrenim mjerama Vlade i praznorječivim žalopojkama koje smo imali prilike da slušamo već u prvim nastupima najodgovornijih”, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS