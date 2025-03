Đukanović: Geopolitičke promjene prijete međunarodnom pravu

Podgorica, (MINA) – Geopolitičke promjene, koje su u toku, prijete međunarodnom pravu i multilateralnoj arhitekturi na kojoj je počivao globalni razvoj poslije Drugog svjetskog rata, smatra bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, na Global Baku Forumu u organizaciji Međunarodnog centra Nizami Ganjavi, kazao da veća iznenađenja, “nažalost neprijatna”, dolaze iz zapadne političke hemisfere.

“U evroatlantskom prostoru svjedočimo eskalaciji političkog nereda, prijetećeg nasilja kao metoda rješavanja naraslih protivrječnosti. Kao da svakog dana više pristajemo da je problem u demokratiji”, rekao je Đukanović.

On je, kako je objavljeno na njegovoj Fejsbuk /Facebook/ stranici, rekao da je sve više lidera u demokratskom svijetu koji uzor pronalaze u autoritarnim modelima upravljanja, pravdajući to efikasnošću.

“Kao da smo svi u potrazi za novim šerifom u gradu. Moramo se oduprijeti toj iluziji i biti istrajni u odbrani svojih vrijednosti na kojima smo 80 godina gradili uspjehe”, kazao je Đukanović na panelu “Put do mira”.

Na panelu su učestvovali i bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović i bivši premijer Izraela Ehud Olmert.

Dodaje se da su na panelu učestvovali i bivši predsjednik Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija i doskorašnji specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja, Miroslav Lajčak i bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenom Kraljevstvu Filip Lader.

