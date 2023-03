Đukanović: Cilj prosječna plata EU iz realnih izvora

Podgorica, (MINA) – Cilj Demokratske partije socijalista (DPS) je da prosječna plata u Crnoj Gori bude jednaka onoj u Evropskoj uniji (EU), ali iz realnih izvora, poručio je predsjednički kandidat te stranke Milo Đukanović.

“Naš cilj nije ni 700 EUR prosječne plate, ni 900, nego prosječna plata građanina EU, jer mi želimo da ova zemlja bude članica Unije”, rekao je Đukanović na tribinama u mjesnim zajednicama u Nikšiću.

On je kazao da država može postati članica EU u sljedećih pet godina mandata predsjednika države.

Đukanović smatra taj cilj može biti i brže ostvaren.

“Ali na način da pobijedimo na predsjedničkim i parlamentarnim izborima, da formiramo odgovornu vladu koja će da nastavi da realizuje reforme, da u trenutku kada uđemo u EU imamo uslove za to da naš građanin ima prosječnu platu građanina Unije”, istakao je Đukanović.

To je, prema njegovim riječima, održiv pristup, koji čuva državu.

“To nije avantura, niti iluzija. To nije obmanjivanje ljudi”, poručio je Đukanović.

On je kazao da se, kada se ljudima obećava da će cio vijek živjeti iz kredita, postavlja pitanje “ima li dovoljno ludih koji će davati kredite da biste mogli neodgovorno trošiti”.

“I za razliku od neodgovornih mi smo odgovorni ljudi, četrnaest godina smo upravljali ekonomijom ove zemlje. Bilo je to vrijeme kada je ekonomija išla vrlo dinamično naprijed, vrijeme u kojem smo udvostručili plate i udvostručili penzije”, naveo je Đukanović.

Neko će, dodaje on, reći da je moglo to i brže.

“Ovo je bilo najbrže iz realnog osnova. Moglo je možda brže da se stvori iluzija koja bi nas dovela u bankrot. Nije nas dovela u bankrot, nego nam je očuvala stabilnu zemlju i stabilnu ekonomiju”, saopštio je Đukanović konstatujući da je pristup stvarima bio upravo takav.

On je rekao da je predizborna kampanja uvijek i vrijeme kada se ljudi predstavljaju u ljepšem svijetlu.

Đukanović je kazao da se trudio da nikada ne obećava nerealno i da vodi računa da to što je obećao i ispuni.

“Ja vam ne obećavam kako ćemo sve popločati zlatom, nego vam samo kažem – ono što sam obećavao to sam ispunio. I danas sam vam rekao u sljedećih pet godina bićemo u Evropskoj uniji, živi bili pa vidjeli”, rekao je Đukanović.

On je rekao da se na predsjedničkim izborima potvrđuje riješenost da Crna Gora ide putem koji je odabrala, a ne da posustane pred naletom nacionalizma.

Đukanović je poručio da Crna Gora može biti samo građanska država ili je, kako je rekao, nema.

“Imperativ je da moramo da očuvamo građansku Crnu Goru. Kičma građanske države je DPS i to se pokazalo tokom burnih trideset godina od devedesetih na ovamo”, kazao je Đukanović.

